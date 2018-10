Gálvez no paga escudado en Hacienda y Curto dice que el plantel va casi al límite

Los empleados del Real Murcia siguen sin cobrar. Víctor Gálvez hizo llegar a los trabajadores hace unos días la promesa de que este miércoles se le abonaría alguna de los 4-5 nóminas que se adeudan a los miembros de oficinas, mantenimiento o auxiliares del primer equipo. Una vez más, el dinero no llegó. A cambio, el presidente del Real Murcia ofreció un comunicado en la web.

En dicho comunicado recordaba que "salvó al club dos veces" y enumero los múltiples pagos que ha realizado desde que llegó al Real Murcia en abril. Obvió el préstamo de Tornel y desveló uno del patrocinador Vive la Suerte. También desmintió que haya problemas con la empresa del cuidado del césped Royalverd.

Reconoció que, entre las múltiples obligaciones, estuvo "el adelanto de nóminas de jugadores", sin embargo sólo ocurrió con algunos y ahora a la plantilla se le debe el primero de los pagos. Víctor Curto afirmaba en sala de prensa que "si la situación continúa será insostenible. Algunos jugadores están casi al límite y no queremos oír hablar de fechas porque han incumplido su palabra. Si esto continúa así la predisposición de los jugadores puede cambiar".

Las últimas líneas del comunicado llevaron la preocupación al murcianismo ya que, cuando hacía alusión a las reuniones con Hacienda, Víctor Gálvez se escudó en la Agencia Tributaria para no pagar. Tampoco mencionó en ningún momento a los trabajadores del club (que no son futbolistas). "Ya me han advertido de que si sigo pagando las nóminas con mi empresa me voy a ver obligado a pagar yo las retenciones de esas nóminas en vez del Real Murcia. Considero que los riesgos personales y profesionales que estoy asumiendo y los pagos que se están realizando no se están teniendo en cuenta a la hora de valorar el impago de la nómina que se debe a los jugadores, echando por tierra toda la gestión que se lleva haciendo desde abril hasta el día de hoy".

Noticias relacionadas Carta íntegra de Víctor Gálvez al murcianismo