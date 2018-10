Desde hace once años, el día 7 de octubre se celebra la jornada mundial por el trabajo decente. Y lo decimos así y pensamos que son cosas ya pasadas o que afectan a otros países, a otros entornos.

Necesitamos recordar lo que pasa en muchas empresas con los contratos. El último dato del mes de septiembre en Palencia: 7660 contratos realizados, solo 493 indefinidos.

Además seguimos hablando de contratos a tiempo parcial que luego resultan ser a tiempo completo pero no se cotiza y no se pagan o te dan una propina, no un salario. Y las horas extras, el informe publicado por una famosa ETT, indica que en 2017 se hicieron en España 147 millones de horas extras remuneradas que habrían supuesto más de 100.000 personas contratadas todo el año. Podemos hablar también de empresas y sectores que tienen como “norma” trabajar 9 incluso 10 horas cada día. Hablamos también de las condiciones de trabajo a nivel de proteger la salud, la falta de medidas de seguridad, la fatiga, el estrés, etc.

Hablando del trabajo decente me viene a la cabeza el conflicto que sostienen en la empresa SIRO en Aguilar, desde hace ya varios meses.

La empresa de repente dejó de cumplir y de aplicar el convenio colectivo y los acuerdos pactados y además mantiene como responsable de planta a una persona que aplica la falta de respeto a la plantilla, con voces, descalificaciones, intimidación, insultos y amenazas.

Ni siquiera con la mediación del SERLA ha sido posible el acuerdo y después de más de dos meses concentrándose a las puertas de la fábrica se ha decidido comenzar con paros parciales.

Si, ya se lo que están pensando ¿Es posible esto en una empresa como SIRO que recibe premios y menciones como empresa modelo?.

Como nos gustaría escuchar que ya que el “nuevo gobierno” no ha dicho aún ni una palabra sobre derogar la nefasta reforma laboral, por lo menos pusiera a funcionar a Inspectores y controlares para lograr un trabajo decente.