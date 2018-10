Rubén Pardo: "No estoy tapando bocas"

Asier Garitano ha cambiado a Ruben Pardo. El riojano ha salido de su inexplicable ostracismo con actuaciones destacadas y siendo un jugador importante para la Real Sociedad.

-¿De qué sirvió ganar el Derbi vasco de San Mamés?

Es una victoria que le damos mucha importancia, porque jugamos mucha gente de la cantera para se vea el trabajo que hacemos durante muchos años en Zubieta, el equipo está muy contento y feliz con ganas de seguir mejorando.

-¿Sabe mejor cuando se gana Constanta gente de Zubieta?

Un Derbi siempre hay que salir con la mentalidad de ganar pero se vio desde el primer momento con la ideas claras y jugar con tanta gente de la cantera le da más importancia a la victoria.

-Lograron la victoria en el momento con más críticas...

Sí, fuimos a Bilbao a hacer un partido serio, pero ya veníamos haciendo bien las cosas desde hace semana aunque sin resultados. Y en Bilbao salió bien y creo que se vio una Real muy sólida.

-¿Fue la mejor Real con Garitano?

No se si fue la mejor. Fue muy importante para todo el entorno de la Real. Era también importante para nosotros para seguir sumando puntos.

-¿Nota que ya van entendiendo más y mejor las ideas de Garitano?

El fútbol lo que marcan son los goles y lo que vimos en Bilbao hubo momentos en los que nos tocó defender muy bien y salir a la contra. Se vio un equipo con las ideas claras. Esa es la mentalidad, trabajar día a día y seguir mejorando con los que nos dice Asier, porque poco a poco vamos a ir a mejor, y estoy seguro que se verá una Real todavía mejor.

-¡Como le ha cambiado la vida en una temporada!

Estoy muy contento y muy feliz, pero tengo claro que debo seguir en la misma línea y mejorar, vengo a Zubieta con la mentalidad de trabajar para seguir creciendo como futbolista, este año estoy aprovechando la confianza de Asier, después de unos años complicados.

-¿Qué ha hecho para conseguir ese cambio físico y mental?

Este año en verano he entrenado más fuerte que otros años y la exigente pretemporada la he notado y me viene de lujo. Trabajo mucho más la mentalidad y la capacidad física. Estoy muy mentalizado en eso.

-Pero es que está destacando a pesar de que la Real ahora no tiene el balón y su principal cualidad es su capacidad para distribuir el juego...

Es que vine desde el principio con la mentalidad puesta de lo que quería Asier, habló conmigo y desde el primer momento capté su idea para ganar pronto sus confianza. Y con eso y mi trabajo las cosas poco a poco van saliendo solas.

-¿Siente que está callando la boca a los que dudaron de su nivel?

No estoy tapando bocas porque antes tenía mucha gente que me apoyaba y eso es de agradecer. Trato de hace mi trabajo de la mejor manera posible para ayudar al equipo.

-Se ha convertido en el especialista de toda la estrategia...

Asier le da mucha importancia y trato de hacerle caso, aprovechando el balón parado que tenemos para hacerlo lo mejor posible, porque es una opción para estar cerca del gol

-¿Siente que ahora es mejor jugador?

-Puedo asegurar que sí, porque este año y medio atrás sin jugar me ha hecho ser más fuerte en lo mental y en lo físico. Todavía tengo margen de mejora y seguiré trabajando para seguir mejorando.

-¿Guarda algún tipo de rencor a otros entrenadores que no confiaron en su trabajo?

No tengo nada que decir de los entrenadores que no me han puesto, porque de estos años atrás malos he sacado cosas buenas para mejorar todos los defectos que tenía.