El nordeste de Segovia impulsa su oferta cultural con "Enclave Multicultural"

El nordeste de la provincia de Segovia contará con una nueva oferta cultural que tratará de hacerse un hueco en el calendario familiar gracias al atractivo del teatro y de la magia. La propuesta “Enclave multicultural” se llevará a cabo en las localidades de Ayllón, Riaza y Grajera con Sebúlcor como localidad invitada.

La programación incluye 21 espectáculos para todo el año, cada uno con su temática. La programación dará inicio con el teatro, y los primeros en experimentar las sensaciones de ‘Enclave Multicultural’ serán los vecinos de Ayllón y de Grajera el sábado 13 de octubre. Mientras en Ayllón Arbolé Teatro representará a las 12:30 horas, por medio de la música y los títeres, ‘Mi primer Quijote’Allí, en Grajera la compañía Pez Luna Teatro dará vida a las 19:00 horas a ‘Las cajas habitadas’, un espectáculo de cuentos dramatizados que invita a pasear por la infancia hasta llegar a lo que existe más allá de las puertas cerradas. La arena o la manipulación de juguetes como títeres de mano serán el principal atractivo de esta pieza teatral cuyos autores repetirán el 27 de octubre con la obra ‘Muac’, unos cuentos centrados en la temática de la diversidad de estructuras familiares.

La oferta teatral continuará en el mes de noviembre con dos representaciones más, el día 3 en Riaza con la compañía Tropos Teatro y su versión con títeres y actores de la obra ‘Blancanieves’ y el día 10 de noviembre en Grajera con el teatro de sombras de Títeres sin Cabeza y su propuesta ‘Recreo’, y concluirá el 1 de diciembre en Riaza a las 19:30 horas con ‘Kikiriguau’ de la misma compañía. “En Kikiriguau no se habla; se ladra, se maúlla, se cacarea, se pía… desde que empieza el día hasta que acaba”, explican sus creadores, quienes a través de esta pieza teatral tratan de hacer ver a sus espectadores que las diferencias entre personas no sólo no importan, sino que enriquecen.

Una vez entrado el mes de diciembre, cambiará de tercio, acercándose a la mágica fecha de las Navidades, para ofrecer una serie de espectáculos de ilusionismo que tendrán lugar los días 7 de diciembre en Ayllón, 8 de diciembre en Riaza, 3 de enero en Ayllón, 6 de enero en Riaza y 19 de enero y 2 de febrero en Grajera. Magos llegados de España, Argentina, China e Italia propondrán al público descubrir la emoción y los secretos que guarda la magia en todas sus versiones; desde el humor hasta el romanticismo oriental, pasando por la magia de objetos.

El objetivo del proyecto es promover el desarrollo de los municipios a través de la cultura. Un atractivo más para quienes visitan estos pueblos.