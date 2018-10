"La medicina estética no tiene nada de frívolo"

La doctora Rocío Vázquez ha visitado los estudios de Radio Sevilla para hacer una defensa de la medicina estética y regenerativa "porque no es para nada frívola" y porque "lo más importante que tenemos es la autoestima". Por eso su Fundación ha decidido coger la bandera de organizar el primer máster aquí en Sevilla sobre esta modalidad médica, porque cuando la doctora empezó, no existía. La consecuencia ha sido una multitud de "chiringuitos" que no reunen las condiciones de calidad necesarias. Escuche aquí todos los detalles:

El Máster en Técnicas Avanzadas en Medicina Estética, Cosmética y Regenerativa está dirigido a graduados y licenciadas en Medicina sin formación previa en la materia y cuenta con 60 créditos ECTS. Su impartición, que comenzará en el mes de enero próximo, se desarrollará tanto de forma online como presencial, que en este caso se llevará a cabo en el Hospital Fátima de Sevilla. Esta parte presencial contará con clases teóricas, conferencias y clases prácticas con pacientes y con preparaciones anatómicas.

Este máster tiene como objetivo promover la buena práctica en Medicina Estética mediante una formación completa y minuciosa sobre las últimas técnicas para el control del envejecimiento, la promoción de la salud y la relación de esta con la belleza y el bienestar físico y psicológico de los pacientes. Para ello, durante el curso, se analizará la teoría y la práctica de los procedimientos de estudio, diagnóstico e indicación de tratamientos personalizados en Medicina Estética, Cosmética y Regenerativa, capacitando al alumnado para que permanezca en continua revisión y actualización de sus conocimientos científicos y profesionales para el ejercicio de su actividad.

Salomón Hachuel y Rocío Vázquez / Cadena SER

Además, se dará a conocer el desarrollo de proyectos de investigación, planes de negocios, gestión de consultas y estrategias de comunicación y marketing, así como los aspectos éticos y legales del ejercicio profesional. Información y preinscripción del Máster en Técnicas Avanzadas en Medicina Estética, Cosmética y Regenerativa