El secreto fallero mejor guardado

La Fallera Mayor de Valencia Rocío Gil participó ayer en la procesión cívica del Nou d'Octubre consciente de que a su reinado le quedaban horas. Atrás deja una reinado exitoso y lleno sobre todo de actos. Lo de adelgazar la agenda de la Fallera Mayor habrá que empezar a estudiarlo si no queremos llevarnos un día un susto. Por lo demás esta tarde toda la atención para la joven que recogerá el testigo de Rocío como máxima representante de la fiesta. También para la niña que la acompañará en su reinado. Solo unos pocos saben ya quiénes son. Se trata del mismo jurado que eligió a las Cortes el pasado 29 de septiembre en la Fonteta. Reconozco que la fórmula de un único jurado me gusta. Otra cosa es que alguna vez no se logre evitar que se filtren los nombres antes de tiempo. Habrá que correr con ese riesgo.

