Marcelino García Toral va de frente y no elude ninguna pregunta, ni cuando las cosas van tan bien como la temporada pasada, ni cuando el equipo no termina de carburar, como le ocurre en este inicio de campaña en el que sólo ha sumado una victoria. El míster se ha sincerado en SER Deportivos Valencia.

Precisamente, el asturiano ha empezado haciendo una defensa de su actual equipo, destacándolo sobre el de la campaña anterior: "Sin balón este equipo es más fiable, hacemos las mismas llegadas pero no tenemos la misma efectividad. A largo plazo, está claro si tienes mejores delanteros tienes más posibilidades de hacer más goles. Y eso es lo que nos va a ocurrir a nosotros".

Preguntado sobre si ahora mismo mira al cuarto, que es el objetivo que alcanzó el equipo en la pasada temporada, o la situación del Sevilla, que es el rival más directo por este objetivo y ahora es líder, Marcelino prefiere el corto plazo: "Miro el siguiente partido y no más allá. Esto va por dinámicas. Al Atlético y al Sevilla se les ponía en duda hace unas semanas y ahora mira dónde están tras sus últimas victorias. No es mi fijación mirar la clasificación. Necesitamos marcar goles y eso no me cabe duda de que lo vamos a hacer por el potencial que tenemos. Sólo debemos pensar en mejorar”.

En este punto, Marcelino ha abundado: "Yo me aprieto a mí mismo el máximo. Tenemos una plantilla a la que se le puede exigir ser cuarta. Tres equipos están a otro nivel. Tenemos mejor plantilla y capacidad que la temporada pasada, cierto es con una competición que desgasta mucho. Pero queremos hacer un València más grande cada año”.

NOMBRES PROPIOS

Los primeros nombres propios de los que ha hablado Marcelino son los dos protagonistas del mercado veraniego en el Valencia. Uno que vino y otro que se ha quedado: Guedes y Rodrigo: "Eran situaciones distintas. Guedes pertenecía al PSG y había que esperar. Rodrigo era un jugador nuestro y le considerábamos muy importante para nosotros. Estábamos preparados por si salía ante una oferta muy alta pero esto no sucedió y estamos muy felices de que esté con nosotros".

Siguiendo con Rodrigo, Marcelino ha hablado de las dudas que ofrece su rendimiento actual: "El fútbol tiene esas cosas, hay jugadores importantes que no pueden tener un gran rendimiento mantenido. Hago una comparación. La temporada pasada en la primera vuelta a Cristiano se le puso en duda. ¿Qué puede pasar con otro tipo de futbolistas? Rodrigo empezó bien la temporada, lo utilizamos mucho, puede que provocáramos un desgaste en él y ahora estamos en un proceso en el que se va a recuperar y va a ser un jugador importante para nosotros”.

Marcelino, entrevistado por Pedro Morata en SER Deportivos Valencia. / SER Valencia

Marcelino confía en el buen hacer de su plantilla y en la buena salud del vestuario: "La plantilla del Valencia peca más de exceso que de defecto. Tiene mucha responsabilidad y quiere hacerlo bien y ganar. En esta plantilla no hay dejadez y no hay duda de que se lo deja todo y va a pelear por el objetivo hasta el final”.

Llega el momento de hablar de la columna vertebral de la pasada temporada: “No puedo hacer un ranking de jugadores más importantes. Todos tienen sus momentos. Kondogbia, Parejo, Guedes y Rodrigo son cuatro jugadores que ofrecieron un gran rendimiento y que si están bien su influencia será determinante en el equipo. Yo lo que pienso es que este Valencia debe hacer crecer su número de llegadas y acertar de cara a la portería rival. Cuando juegas partidos cada tres días es más importante la calidad de los minutos que la cantidad. Es muy difícil que los jugadores estén muy bien en todo momento. Ni Messi lo hace. No es prioritario para mí que los jugadores estén a máximo rendimiento los 90 minutos todos los partidos. Eso es imposible. Necesitamos buenos minutos en cada partido pero no siempre muy bien”.

Centrándose en Parejo y en su insistencia por darle la titularidad pese a bajar su rendimiento, Marcelino se defiende y no quiere compararlo con la situación de Rodrigo, al que sí está dosificando: “No me considero cabezón, intento ser lo más justo posible con todos mis futbolistas. Siento a Rodrigo porque es el delantero que más minutos ha jugado. Y los delanteros necesitan chispa. Las posiciones de central y mediocentro no tienen tanto desgaste físico y mental como los bandos y delanteros. Por eso mantengo a Gabriel y Parejo. Además, con Parejo ocurrió que coincidió con las lesiones de Kondogbia y Coquelin. Si ellos hubieran estado bien, habría tenido más descanso Dani”.

Preguntado sobre por qué no utiliza más a Carlos Soler por el centro: "Tanto Carlos como Parejo y Wass necesitan un jugador de posición como Kondogbia y Coquelin. Ahora se nota que Dani está aumentando su nivel. De Carlos lo que he visto esta temporada por el centro me ha gustado más que la temporada pasada”.

Marcelino defiende a ultranza su 4-4-2 y cierra la puerta a un hipotético cambio de sistema: "Hemos confeccionado una plantilla para jugar con un sistema con el que ellos se sienten muy identificados. Tenemos una forma de jugar y vamos añadiendo matices, como por ejemplo este año jugar sin balón. Si después de 15 meses cambio automatismos y sistema lo que hago es transmitir dudas. En el fútbol lo que hace falta es ganar. Te preguntas cómo es posible que hayamos empatado seis de ocho partidos y es porque ha fallado la efectividad. Pero estoy seguro de que mejorará”.

Uno de los jugadores que más está dando que hablar en este inicio de campaña es Piccini por las dudas que ofrece. Marcelino le defiende: "Decidimos cambiar la posición de lateral derecho porque el año pasado tuvimos muchos problemas. El mercado de lateral derecho es muy difícil. Veíamos alguno que nos gustaba y costaba más de 20 millones de euros. Sobre Jonny, queríamos un lateral derecho que jugara en esa posición y no tener que reconvertirlo como a él, que siempre juega en la izquierda. Apostamos por Piccini y lo ha llamado la selección italiana. Considero que sólo falló ante el Espanyol y eso le generó dudas. Su margen de mejora es grande y su rendimiento va a aumentar”.

Otro jugador al que defiende Marcelino es Diakhaby: "Es un fichaje de un futbolista de 20 años que ha jugado muchos partidos en un equipo importante como el Olympique de Lyon. Teníamos que reforzar esa posición, como se está demostrando. Y queríamos un jugador joven. El año pasado jugó poco y surgió la posibilidad de ficharlo. Si hubiera jugado 30 partidos habría sido inaccesible. Es joven, tiene 21 años, que es una edad precoz para un central, y tiene mucho margen de crecimiento. Y en lo que llevamos de año hemos dejado la portería a cero con él y no creo que lo haya hecho tan mal pese a los problemas de idioma y juventud”.

¿PRIORIDAD LIGA O CHAMPIONS?

Marcelino no quiere hacer cuentas pensando en un hipotético mano a mano con el Manchester United por acabar segundo de grupo: "Nuestro deseo es pasar de primeros. Sabemos que es muy difícil sobre todo por la Juve, que es una candidata al título. Hay un segundo puesto y existe la posibilidad. Ahora sólo tenemos que pensar en ganar al Young Boys, con su dificultad y con el césped sintético sobre el que tendremos que jugar en Suiza”.

Y había que preguntarle cómo piensa rotar, si piensa poner a los mejores en Liga o en Champions. Marcelino explica: "No tenemos decidido aún pero los que no se han ido con selecciones tienen muchas opciones de jugar ante el Leganés. Lo que sí tengo claro es que hasta ahora los cambios no han afectado al equipo. Ponemos a unos y a otros y el equipo rinde. Lo que falla es lo mismo con todos: la efectividad. Pero los cambios son buenos porque evitamos lesiones, fomentamos las cohesiones y pensamos no solo a corto sino a medio y largo plazo”.

SU FUTURO

Marcelino tiene tan claro que no quiere marcharse del Valencia que asegura no saber cuánto vale su 'libertad' y es tajante: "La cláusula no la sé pero ya dije que no la iba a ejecutar. Cuando soy feliz en un sitio y tengo todo lo que tengo en un gran club no pienso en otra cosa que no sea hacer al Valencia cada vez más grande".

