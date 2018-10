Cuando cada canasta en contra tiene banda sonora

Tener una medalla de plata en Londres 2012 podría llegar a compensar el sufrimiento musical del jugador de baloncesto en silla de ruedas, Agustín Alejos, que se sinceró en Hoy por Hoy Vigo. Y es que en su estancia en Australia, la morriña se acrecentó también en lo musical. No es que sea muy amante del country aussie, pero lo prefiere a esa machacona canción que todavía recuerda. Y es que era la canción que sonaba cada vez que el equipo rival de Perth les metía una canasta. Por cada canasta, un estribillo de "This is how we do it" de Montell Jordan. El problema es que Perth solía ganarles por mucha diferencia e incluso superar con facilidad los 100 puntos. Si uno supera los 100 puntos, se puede dar cuenta de la de veces que sonaba en un partido el dichoso Jordan. Agustín Alejos se sincera en Las Peores Canciones de Nuestra Vida de la cara b de su banda sonora musical.

