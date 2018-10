Alfredo García: "Me consta que el ministro de Fomento y ADIF son sensibles a la salida sur y al Corredor Atlántico"

Alfredo García es un destacado miembro del PSdG, alcalde de O Barco de Valdeorras, presidente de la FEGAMP y presidente del Eixo Atlántico. En calidad de todo ello ha trabajado, desde hace meses, para que asuntos como el Corredor Atlántico o la salida sur ferroviaria de Vigo estuviesen en la agenda política de Galicia, Lisboa, Madrid y Bruselas. Ironiza Alfredo García que ahora "muchos se suben al carro" pero antes no hacían mucho caso. Eso sí, dejó claro que "desde el Eixo Atlántico les damos la bienvenida". Críticó a la Xunta que "mirase para otro lado con Íñigo de la Serna" y que ahora exija estas infraestructuras "cuanto antes". El presidente del Eixo y de la FEGAMP está muy satisfecho de la sensibilidad que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos y la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera le han demostrado con estos dos asuntos. Le consta que se está avanzando y que puede haber buenas noticias en fechas próximas. Las mismas buenas nuevas que el Eixo Atlántico se trajo de Lisboa hace dos semanas.

Alfredo García participó en Bruselas en una interesante mesa de trabajo en la Comisión Europea sobre la agenda urbana. Puede presumir que la propia responsable de la Unión Europea puso como ejemplo a la agenda urbana del Eixo Atlántico y espera que se pueda trabajar más en una agenda urbana común. España, por ejemplo, todavía trabaja en definir la suya propia. Alfredo García dio la batalla en Madrid, en el ministerio de Hacienda (el actual y el anterior), y ahora da la batalla en Europa para lograr un reparto diferente de los fondos EDUSI. Los fondos EDUSI apuestan por el Desarrollo Sostenible Urbano y se aprueban para aquellos proyectos presentados por ciudades de más de 20.000 habitantes. Vigo recibió 15 millones de euros (Vigo Vertical) y Redondela y Ponteareas recibieron 5 millones cada uno.

Lo que busca el Eixo Atlántico es que se puedan cambiar los criterios de reparto en España, los que aplica el ministerio de Hacienda, para que no se queden fuera ciudades que no llegan a los 20.000 habitantes pero son cabeceras de comarca, como es el caso de O Barco. Tienen que dar servicios a toda su comarca ,como si de una gran ciudad se refiere, pero no pueden optar a esos fondos. El Eixo quiere que se pueda incrementar el criterio para ciudades menores de 20.000 habitantes, con una partida inferior, para que no se queden fuera de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). La acogida y receptividad de esta iniciativa en Bruselas fue muy alta por parte de la Comisión Europea, así como también por parte de la responsable de la Agenda Urbana del Gobierno Central. Los criterios se podrían cambiar pensando ya en el próximo periodo de fondos que sería a partir de 2021.