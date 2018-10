Javi Ros: "No es un momento crítico"

Es habitual que los capitanes de un equipo salgan a la palestra cuando los resultados no acompañan. Javi Ros ha comparecido para analizar la situación del Real Zaragoza, preocupante para el entorno, pero al menos de puertas hacia fuera no tan drámatica para sus protagonistas: "No es un momento crítico. Es verdad que tenemos que sumar de tres en tres porque llevamos cuatro partidos sin ganar, pero creo que el equipo está teniendo buenos momentos de fútbol. Estamos mejornado muchas cosas y nos encontramos animados para lograr la victoria en Soria".

Una de las claves de la decadencia del Zaragoza es su debilidad en La Romareda, donde tan solo ha sido capaz de ganarle al Rayo Majadahonda. Para Javi Ros "hay que insisitir en el trabajo, es la única forma de sacar esto adelante. La segunda es muy competitiva y el sueño que tenemos todos pasa por hacernos fuertes en casa. Estamos en ello, en hacer de La Romareda un fortín".

Sobre los nervios del entorno, el jugador navarro ha dicho: "ya sabemos como funciona esto, nosotros tenemos que estar tranquilos. Es una competición muy larga y tendremos nuestro momento. Quizá no estamos encontrando los resultados, pero hay que darle valor a todos los puntos. Seguro que a la larga, estos puntos que ahora parecen pocos, nos vendrán bien".

Primera sesión

Tras el entrenamiento de recuperación del pasado martes, el Real Zaragoza ya prepara el partido del próximo sábado en Los Pajaritos sin Guti, Toquero, Papu y Marc Gual. El delantero catalán se lesionó el pasado lunes, tiene un problema en el aductor, que le dejará fuera de los próximos partidos. Imanol Idiakez ha comenzado con una sesión de video de más de cuarenta minutos.

popovic se hace cargo del SKN st. pölten Ranko Popovic ha sido presentado esta mañana como máximo responsable del banquillo del SKN ST. Pölten, segundo clasificado de la liga asutriaca. El ex-entrenador del Real Zaragoza coge al equipo en puestos europeos a nueve puntos del líder, Salzburgo