Chema y la ilusión de un debutante

Hay que ganar. Así de claro lo tienen en el vestuario del Almería ante el difícil encuentro del sábado ante Las Palmas, un serio candidato al ascenso y que cuenta con el goleador Rubén Castro en sus filas. Chema Núñez habló después del entrenamiento de un equipo que necesita recuperar las señas de identidad para plantar cara al potencial canario. Correr, sufrir, morder y trabajar juntos es lo que buscan después del palo sufrido el pasado sábado en Córdoba. “Somos un equipo que necesita estar metido en el partido junto a nuestra afición. Queremos darle ritmo y hacerle incómodo el trabajo a Las Palmas”, comentó el centrocampista sevillano.

Conseguir la tercera victoria en el Mediterráneo supondría reecontrarse con los buenos resultados, subir la moral de público y aficionados, y confirmarse como un Almería que puede con todos si sabe bajar al barro: “Es un partido más, con alto ritmo e intensidad, que se va a decidir por pequeños detalles. Debemos darle un plus a la afición para regresar a la senda de la victoria”.

Su momento

La baja de José Corpas es un contratiempo para Fran Fernández, que busca el mejor recambio. Juanjo Narváez, Sergio Aguza y Chema Núñez se disputan una plaza en la alineación, que cambiará por primera vez en tres jornadas. El joven jugador ve una gran oportunidad de partir desde inicio, algo que no ocurre desde la primera jornada en Cádiz: “En estas últimas jornadas no ha cambiado el once porque veníamos haciendo buenos partidos. El resto sigue peleando y se lo vamos a poner difícil para hacer el once del sábado”. Su papel de revulsivo ha dado resultados al Almería, pero espera ganarse la confianza de Fran para disponer de más continuidad: “Claro que me gustaría ser titular, aunque son decisiones del míster y yo las respeto”.

En casa

Tiene contrato hasta junio de 2020, no le asustan las comparaciones con José Pozo, y está preparado para ser titular. Chema es un jugador valiente que ha subido dos categorías de golpe y por ello entiende que le ha costado más ir entrando: “Estoy viviendo un sueño, pero no me conformo. Quiero más y por supuesto mi reto es hacerme un hueco en el Almería. La gran diferencia es que no puedes conducir tanto como en otra categoría”. Octubre viene cargado de encuentros con la Copa del Rey y dos desplazamientos seguidos a Albacete y Granada. Llega el momento para que los menos habituales den un paso al frente: “Vienen dos partidos seguidos fuera y hay que engancharse a la buena dinámica otra vez para sumar puntos”, finalizó.