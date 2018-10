Seis años después de su salida, Sebastián Eguren recuerda con cariño su paso por el Sporting. Este miércoles estuvo en Mareo, saludando a los dos excompañeros que allí quedan: Roberto Canella, todavía en activo, e Iván Hernández, actual entrenador del Sporting B. También se encontró con trabajadores del club y no pudo evitar recordar a los desaparecidos Manolo Preciado y Quini.

Eguren, que ahora ejerce como segundo entrenador de Martín Lasarte, se incorporó al Sporting en 2010, después de haber sido subcampeón del mundo con la selección uruguaya. Esa temporada fue fantástica para él: el Sporting se mantuvo en Primera División y ese verano ganó la Copa América con su selección. Un año más tarde, vivió el descenso a Segunda y abandonó la entidad. En todo caso, su recuerdo es muy grato, hasta el punto de que explicaba a los medios que "tengo en mi casa la camiseta del Sporting junto a la réplica de la Copa América, porque jugar aquí me sirvió para continuar en la selección y disputar ese torneo. De no haber sido por el Sporting, no se hubiera dado. Por eso le estoy eternamente agradecido".