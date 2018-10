El Juzgado da la razón a la Junta por las paradas del ASTRA de Marchamalo

Los autobuses del Plan ASTRA de la línea de Marchamalo podrán seguir parando en el centro de la ciudad. El juzgado ha desestimado el recurso de lo Contencioso Administrativo presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara contra esas paradas al entender que suponían una competencia directa contra el transporte urbano de la propia capital.

La noticia la ha desvelado el delegado de la Junta en la provincia durante una entrevista en SER Guadalajara. Alberto Rojo ha animado al Ayuntamiento a dejar de hacer frentismo a las iniciativas de la Junta de Comunidades. "Como en otras muchas cosas, en el ASTRA el Ayuntamiento ha querido oponerse a las medidas del Gobierno regional y ha vuelto a perder en los juzgados. Ya lo hizo con Barreda, perdieron las demandas, y ahora vuelve a ocurrir en el caso de Marchamalo".

Precisamente en relación con el ASTRA, Rojo ha anunciado que este mes de octubre o, como muy tarde en noviembre, empezará a funcionar la nueva línea que comunicará la capital con Valdeluz y Horche y que también incluirá paradas en el centro de Guadalajara. "Estamos trabajando en los detalles con los alcaldes y en breve empezará a funcionar. Habrá paradas en la estación de Renfe, en el Hospital y alguna en el centro porque entendemos que es bueno para la ciudad de Guadalajara y para la provincia en general".

A este asunto se ha referido también el vicealcalde y concejal de transportes de la capital, Jaime Carnicero. Ha reconocido la sentencia contraria al Ayuntamiento y ha apuntado que están estudiando si recurren o no. "Vamos a ver si hay mecanismos para recurrir esa sentencia, lo que no vamos a hacer es perder tiempo y dinero si no hay posibilidad de ganarla. Cumpliremos esta como hacemos con todas las sentencias, nos guste más o menos".

Otros proyectos

Durante en la entrevista en Hoy por Hoy Guadalajara el delegado de la Junta ha repasado otros asuntos de actualidad como los Premios Empresariales y el Plan del Corredor del Henares, la situación del proyecto del Campus Universitario o el futuro de la carretera CM 101 ante la inminente puesta en marcha de la Ciudad del Transporte. En este sentido, Alberto Rojo ha señalado que "se está trabajando en alternatiavs diferentes, unas a corto plazo y otras a largo, pero será la consejera de Fomento la que desvele pronto más detalles".