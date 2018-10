La espera desespera

No puede ser que en Canarias se tarde cerca de un año en hacer la primera llamada a la familia de un dependiente que ha cursado la solicitud para que le valoren su dependencia y para que posteriormente comience el farragoso proceso para recibir las prestaciones a las que tiene derecho por ley.

Ayer escuchábamos aquí el testimonio de una mujer que nos contaba el caso de su madre, pasó un año para la llamada del gobierno de Canarias y para ese entonces ya estaba muerta.

Canarias no ha salido de la cola de España en la tardanza en valorar a los dependientes y en proceder a ofrecerle los servicios. Y esto no se puede sostener, cuando tenemos a una Comunidad Autónoma pobre como Castilla La Mancha, que está la primera y en la que se tarda tres meses en recibir los servicios.

El Gobierno de Canarias por medio de la directora general de dependencia, Eulalia Guerra, la cuarta directora en lo que va de legislatura, apenas tres, pidió disculpas a la familia y es que es la segunda vez en dos semanas que el gobierno lo hace por asuntos diferentes y eso le honra.

Para ser justos la cosa viene de viejo, del anterior Gobierno de Canarias y del anterior del anterior, con Inés Rojas de consejera y como pte Paulino Rivero, que negaban la mayor, frente a los datos del estado. De aquellos polvos estos lodos. Pero resulta que apenas hemos mejorado. Y no solo es un problema de dinero sino también de gestión, esto lo sabe hasta el más pintado.

No puede ser que solicitando estos servicios y en la primera visita al antiguo hospital del Pino, centro base para la dependencia, no se les atienda con unos mínimos, por no tener no se tiene ni sillas para escuchar con atención y un mínimo de paciencia a la gente, ahora se hace de pie. No puede ser que se tarde como mínimo 8 meses en digitalizar el expediente, que se acumulan en cajas sin que se pasen a ordenador o mecanicen como se dice allí. Y esto no nos lo inventamos, sino que fue reconocido por la propia nueva responsable. Como también que se tienen más cerca de 10000 personas sin valorar y más de 13 valoradas y sin las prestaciones. Además de miles sin ni siquiera entrar en el ordenador.

No es solo una cuestión de incumplimiento de una ley, es algo más, los dependientes y sus familias bastante tienen con la que les cae encima y el estado del bien-estar debe solucionarlo, esa debe ser la primera consideración y cuando eso no ocurre lo primero, lo mínimo, es un buen trato por parte de los empleados públicos. Se trata de servicios sociales. Se trata de derechos y de justicia social.

No es de recibo que lleguen a darse casos de 5 años y las prestaciones a la dependencia no se den. Llega el momento de transformar el sistema, es el momento de la catarsis.