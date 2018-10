Un derbi de fútbol entre equipos mostoleños se jugará en Moratalaz

Hoy les damos a conocer la situación del Móstoles Balompié, equipo que juega en preferente, pero que no juega en Móstoles, sino en Moratalaz.

Este fin de semana hay derbi mostoleño entre el Móstoles balompié y el Móstoles C. F., pero no se jugará en la ciudad, como era de suponer, sino en Moratalaz, y es que el Móstoles Balompié lleva allí jugando toda la temporada. Aseguran desde el equipo, que las instalaciones que les propusieron desde la concejalía de deportes eran inaceptables. Desde este club no se sienten tratados de la misma manera que el resto de clubs del municipio, como el Móstoles URJC o el Móstoles C. F.

Así nos lo ha contado su presidente, Javi Poves

Desde la concejalía de deportes, han asegurado a Ser Madrid Oeste que se trata de un problema interno del propio club por discrepancias entre los dos socios del equipo.