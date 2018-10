Debut ante uno de los favoritos

Montakit Fuenlabrada empieza a notar este miércoles lo que significa competir en Europa (en concreto en la Basketball Champions League (BCL), las apreturas del calendario y el alto nivel del grupo en el que ha quedado encuadrado. Los fuenlabreños se estrenan (Brose Arena, 20:00 horas. La Otra TV) ante Brose Bamberg, candidato, a priori, al título y en una de las canchas más calientes de la competición.

CRUZ Y EL GRUPO MÁS DURO “Nuestro grupo es el más duro; creo que es una motivación extra, hay que estar contentos por poder competir contra grandes rivales”, aseguró Pako Cruz. El mexicano destacó que el Brose “es un rival de gran potencial, con muy buenos jugadores y será difícil ganarles. Vamos con la idea de competir bien”.

Los alemanes se saben favoritos y quieren empezar fuertes en casa, para ello han destacado, a través de la web oficial alemana, la calidad del ‘Fuenla’ con la experiencia de Popovic, el acierto anotador de Paco Cruz en este inicio de temporada, el buen estado de Alex Llorca o la intensidad defensiva de Tomas Bellas. Será baja Marc García.

El técnico de los bávaros, el letón Ainars Bagatskis (que tiene como segundo a Marcelo Nicola) analizaba a los de Julbe: "Fuenlabrada tiene un estilo de juego similar al de Würzburg. Son rápidos, juegan de manera inteligente y buscan el lanzamiento de distancia siempre que sea posible”.

Los alemanes son un equipo habitual de la Euroliga, en la que ha participado en siete de las últimas nueve ediciones. Por los bávaros destaca el poder anotador de Augustine Rubit, Stevan Jelovac (ex CAI), Nikos Zisis (ex Bilbao) y Tyrese Rice (ex Barça).

Será la sexta experiencia europea fuenlabreña, tras jugar la Eurocup 2016-17 y antes haber participado en la Copa Korak dos veces, la Copa ULEB y la Eurochallenge.