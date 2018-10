El Unicaja debut y triunfo

El Unicaja debutó como local en la Eurocup ante el Fraport Skyliners en el Martín Carpena al que venció por 91 a 64, en un encuentro en el que los cajistas sobresalieron en el rebote (36 a 19) y del acierto en el tiro de dos (21/30, 70%), siendo el ala-pívot canadiense Kyle Wiltjer, el mejor del partido con 15 puntos y 21 de valoración.

Arrancaba el partido con ambos equipos buscando balones interiores, con puntos de los pívots en ambos lados. Shermadini y Wiltjer sumaban por el Unicaja, mientras que Wohlfarth y Murphy lo hacían en el Fraport Skyliners. Pero pronto el equipo visitante intentaba imprimir ritmo a sus ataques con lanzamientos rápidos, algo que le caracteriza. El mejor triplista visitante, Heslip, anotaba haciendo gala de su especialidad, mientras que su mejor anotador, Robertson, daba una pequeña ventaja al Fraport Skyliners al llegar el minuto 4 de partido (4-9). Wiltjer anotaba en el poste bajo y Shermadini conseguía un 2+1, para responder a un nuevo triple visitante, ahora del pívot Murphy. 9 a 12 señalaba el marcador, diferencia que sobrepasado el ecuador del cuarto subía hasta el 9 a 14 tras un canasta en la pintura de Wolhfarth. Daba entrada a pista Luis Casimiro a Lessort, que sobre el papel podría emparejarse mejor con los pívots alemanes por su mayor movilidad. A partir de aquí la defensa malagueña pudo responder mejor al dinamismo de los alemanes. Además, Roberts forzaba una falta cuando lanzaba de 3 que se convertirían en 3 puntos desde la personal (12-14 m.7). El parcial malagueño continuó abierto y Wiltjer conseguía empatar a 14 gracias a dos nuevos tiros libres. Alberto Díaz también se sumaba al partido y eso era sinónimo de más defensa, complementado por un tiro tras bote del malagueño que ponía al Unicaja por delante en el partido. Con 16 a 14 en el minuto 8 el técnico del conjunto alemán Gordon Herbert solicitó tiempo muerto. Pero la diferencia del Unicaja continuaba aumentando, ampliando la ventaja Alberto Díaz, desde el tiro libre, y y Waczynski desde el triple hasta el 21 a 14 con el que se terminó el primer cuarto. La defensa malagueña estaba siendo clave en el parcial 11 a 0 que había llevado al Unicaja a comandar el ritmo de partido y el marcador.

Comenzaba el partido con un Suárez dando segundas oportunidades en ataque al Unicaja. En una de ellas asistía tras rebote a Lessort que reventaba el aro, sacando falta a su par. 2+1 del Unicaja y 24 a 14 en el minuto 11 de partido. El capitán malagueño estaba en plan director de orquesta y, tras un rebote ahora en defensa, daba un extraordinario pase de contraataque desde su pista a Waczynski que se convertía en bandeja fácil. 26 a 14 local en el minuto 12 que forzaba un nuevo tiempo muerto del Fraport Skyliners que se mostraba impotente ante el vendaval malagueño que hacía las delicias del respetable del Carpena. Hasta el minuto 14 Clark no consiguió cortar la sequía visitante, aunque poco importaba. Ahora era Dani Díez quien con 5 puntos aumentaba la renta malagueña y los magistrales minutos de Suárez se remataban con un triple que ponía el partido 34 a 16 en el minuto 15. Casimiro le daba descanso tras esta jugada y el Carpena se ponía en pie para reconocer el trabajo del 43 malagueño. El juego local estaba siendo muy intenso, con un Lessort que imponía en defensa su ley, reboteando y taponando. El francés, junto a Alberto Díaz, fueron objeto de sendas ovaciones en la rotación con la que continuaba el técnico manchego del Unicaja. Dos triples consecutivos de Heslip y otro de Huff acercó al Fraport Skyliners hasta el 36 a 27, circunstancia que propició el tiempo muerto de Casimiro a 3:02 para el descanso. La respuesta malagueña tras el minuto de indicaciones, parcial 7 a 2 con 5 puntos de Wiltjer y canasta bajo aro de Dani Díez, este último muy activo en el rebote defensivo. Al llegar el descanso el partido estaba controlado por parte malagueña, apaciguando la posible reacción del Fraport Skyliners, con una diferencia electrónico importante. El Unicaja se iba camino de los vestuarios con 47 a 30 tras una última canasta sobre la bocina de Brian Roberts tras una gran asistencia de Dragan Milosavljevic.

Lessort con un gran mate inauguraba el marcador de la segunda parte. Fraport Skyliners intentaba entrar en el partido con cinco puntos de Murphy y triple de Heslip, que apretaba el marcador hasta el 51 a 40. Los alemanes habían subido en defensa, aunque bien es cierto que castigados con faltas que en el minuto 24 ya se ponía con bonus favorable al Unicaja. Desde el tiro libre Mathias Lessort, Carlos Suárez y Alberto Díaz sumaban para el Unicaja, cortando la posible reacción alemana (57-42 m.26). El partido había perdido dinamismo y acierto, pero la defensa malagueña no bajaba en intensidad y eso era importante para mantener la ventaja. Milosavljevic conseguía anotar por fin en juego para cortar la sequía malagueña en la que sólo se sumaba desde la personal. El partido no estaba vistoso pero lo importante era ver cómo el nivel defensivo del Unicaja no bajaba un ápice. El electrónico era 59 a 44 cuando había tiempo muerto en pista y el reloj señalaba el minuto 27. En el tiempo restante de cuarto el Unicaja jugó con un poco más de acierto, consiguiendo llegar a los diez minutos finales con 64 a 48 a favor.

Los compases del último parcial se sellaron con un 3+1 de Waczynski que acabó por tumbar el sueño alemán de una posible remontada. A partir de ahí el Unicaja se dedicó no solamente a mantener las rentas, sino a ampliarlas a raíz del juego colectivo desplegado por el conjunto de Luis Casimiro, quien encontró la mejor versión de Jaime Fernández en estos minutos. A la fiesta se sumó Viny Okouo, quien debutó esta temporada con los malagueños y lo hizo anotado un poderoso mate y una canasta bajo aro. Con el Fraport Skyliners en cuadro debido a las faltas personales, el Carpena acabó disfrutando con la primera victoria del curso en la 7DAYS Eurocup por un claro 91 a 64.

Ficha técnica:

Unicaja Málaga 91 (21+26+17+27): Roberts (7), Fernández (8), Milosavljevic (6), Wiltjer (15), Shermadini (9) – quinteto inicial – Díaz (8), Salin (2), Díez (7), Waczynski (12), Suárez (5), Lessort (8) y Okouo (4).

Fraport Skyliners Frankfurt 64 (14+16+18+16): Heslip (20), Clark (4), Murphy (10), Wolhfarth-Bottermann (10), Robertson (7) – quinteto inicial – Clarance (0), Bell-Haynes (4), Zeeb (0), Huff (3), Vargas (0), Freudenberg (0) y Voeller (6).

Árbitros: Pulk, Papapetrou y Ambrosov. Eliminaron a Wolhfarth-Bottermann y Murphy por parte alemana.

Incidencias: Encuentro perteneciente a la segunda jornada de la Eurocup disputado en el Pabellón José María Martín Carpena ante 5674 espectadorres.