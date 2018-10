La batallita de Málaga

Pues ya tenemos el titular habitual en los periódicos: la batalla de Málaga… Ahí es nada, ¡la batalla de Málaga! Qué nos gusta la épica. El 2 de diciembre habrá elecciones autonómicas, es verdad, y será interesante porque supone un ensayo general para intuir cómo serán las municipales y las otras citas electorales del próximo año, un buen puñado, por cierto. En Málaga se dirimen 17 culiparlantes autonómicos nada menos. Pero, a pesar de todo, lo de la batalla de Málaga resulta de una retórica altisonante, pecando de la megalomanía habitual en estos casos. Al final, para qué engañarnos, esto se quedará en una batallita.

A ver, no se trata de los candidatos. De hecho, esta vez son de cascabeles. Ciudadanos tiene un nombre estelar, el entrenador de basket Javier Imbroda. Ya le gustaría, eso sí, que las encuestas fuesen como los marcadores de baloncesto: que los puntos valiesen doble y hasta triples.

Podemos concurre con su líder, Teresa Rodríguez, como paracaidista. Para los suyos significa que la confluencia de Podemos e Izquierda Unida concede un gran valor a Málaga. Pero nadie muerde ese anzuelo: sencillamente no tienen un nombre potente para concurrir en Málaga, segundo caladero andaluz.

El PP irá también con su líder Juanma Moreno Bonilla, en su segunda y, de creerle, última oportunidad. Para Moreno Bonilla es su demarcación natural. Pero algo de inseguridad debe tener porque anda planteando un plebiscito: ¿Quiere usted que el PSOE siga hasta 44 años o no? Se ve que no confía en pedir el voto para el PP, así que lo pide contra el PSOE. Al final no es tan sorprendente que lleven cuarenta años perdiendo elecciones.

El PSOE de momento no tiene a nadie; pero lideran las encuestas. Tal vez para ellos lo mejor es no tener a nadie. Parecen mejores.

Detrás de este retablo de nombres, la realidad es que Málaga lleva mucho sin relieve en la política andaluza. Desde la generación del Frente Bokerón, con los asenjos, lindes y sanjuanes, nunca ha tenido peso. Los paracaidistas solo vienen a pescar en un buen caladero, pero no aseguran una agenda relevante. Los nativos no hacen mucho más. Por eso resulta algo cansino lo de la batalla en Málaga, que una vez más se quedará seguramente en la batallita de Málaga. Mucho ruido y pocas nueces.