La consejera de Fomento escribe una carta al presidente del PP-CLM y le exige dimisiones

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha escrito una carta al presidente regional del PP, Francisco Núñez, al que exige la dimisión de Javier Porras en la dirección local del partido en Talavera de la Reina. Porras es responsable de comunicación, ha sido concejal y es miembro de la última candidatura del PP. La consejera recuerda que Porras creó un perfil falso en las redes sociales, desde el que difamó su actuación como representante del ejecutivo y así lo confesó ante la policía. Agustina García pregunta en su misiva a Francisco Núñez si con su confesión no debe haber responsabilidad política y afirma que si no se corrige tal actuación, el recién elegido presidente regional será cómplice de malas prácticas.

La carta a la que ha tenido acceso la SER y que tiene fecha del pasado cuatro de octubre, se abre así

"Me dirijo a usted como futuro presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, nueva encomienda para la que le deseo los mayores aciertos en beneficio del interés general de nuestra tierra. Hace unos días usted se refirió como “una pataleta” al hecho de que pidamos responsabilidades políticas a una persona de la dirección del Partido Popular que, siendo responsable de la política de comunicación se creó un perfil falso desde el cual se dedicó a mentir y a difamar sobre mi persona, la del Presidente de Castilla-La Mancha y sobre la realidad de Talavera de la Reina en general"

Añade la titular de la consejería de Fomento ..."este tipo de hechos no deberían volver a repetirse y confío en que así sea, porque ahora tiene usted la oportunidad de marcar la diferencia, abrir una nueva etapa y una nueva forma de hacer política dentro de sus filas, trabajando por el bien común de todos los castellano-manchegos y castellano-manchegas y con responsabilidad; lejos del juego sucio y la difamación".

La carta finaliza "recordándole la oportunidad que se le abre ahora con esta nueva etapa política en Castilla-La Mancha, en la que deseo y espero encontrar un cambio de rumbo alejado de la crítica fácil y de la gresca diaria. Para ello debe exigirle la dimisión a Javier Porras como miembro de la dirección local del PP de Talavera, ¿o acaso con su confesión no debe haber responsabilidad política? ¿O acaso es que es una conducta premiada porque ha seguido la estrategia marcada? ¿O es que acaso Usted ampara la mentira que busca la impunidad desde un perfil falso? Si no corrige su posición, y no le exige la dimisión, serán cómplices de una mala práctica.