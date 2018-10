Mig miler d'incidències per la pluja

Les intenses pluges registrades a Catalunya des d'ahir a la nit i fins a les 7 d'aquest matí han originat més de mig miler d'incidències, especialment a les comarques tarragonines del Baix Camp i el Tarragonès, encara que cap d'elles ha tingut conseqüències greus.

Segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat, es manté en la comunitat catalana l'alerta del Pla Inuncat, que recomana extremar la prudència en els desplaçaments de trànsit, no acostar-se als marges de les rieres i no travessar zones inundables.

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut des d'ahir a la nit un total de 784 trucades relatives a 515 incidències a causa de les intenses pluges, però no consta cap persona ferida en elles.

La majoria de trucades s'han fet per inundacions de baixos, desbordaments de les xarxes de clavegueram o relacionades amb vehicles afectats per l'aigua, encara que no s'ha registrat cap incidència greu.

De les trucades al número d'emergències, els Bombers de la Generalitat han atès, des de les 20.00 hores d'ahir, quan es van començar a registrar avisos per inundacions, fins a les 07.00 hores d'aquest matí, un total de 276 serveis.

La majoria d'incidències s'han concentrat a les comarques tarragonines, on s'han rebut 213 avisos. Alguns d'ells eren per atendre a ocupants de vehicles que havien quedat aturats davant les importants acumulacions d'aigua, i també per afectacions en baixos i aparcaments.

Les pluges també han causat algunes afectacions en la circulació de trens, i així aquesta matinada Adif ha informat que la circulació havia quedat tallada en la línia R-16 de Rodalies, entre Cambrils i Port Aventura per inundació de la via.

Igualment ha quedat parat a Salou pel mateix motiu un tren Talgo que es dirigia a Sants. A primera hora del matí les dues incidències ja s'havien resolt.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat de l'augment del cabal de la Riera Major i del riu Ter, mentre s'està pendent de l'evolució de la xarxa fluvial a les comarques de Conca de Barberà, Alt Camp i Tarragonès.

Els municipis de Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa, Barberà del Vallès i Barcelona tenen el seu Pla d'Actuació Municipal activat per les pluges.

A més, l'empresa gestora del parc fluvial del Besòs BCASA i el Metro de Barcelona mantenen el seu Pla d'autoprotecció en fase de prealerta.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat de diversos registres destacables per acumulació d'aigua, i així a Vinyols i els Arcs (Baix Camp) s'han acumulat 112,6 litres/m2, mentre a Gurb (Osona) s'han registrat 73 l/m2, 67,6 l/m2 a Constantí (Tarragonès) i 61,7 l/m2 a Tarragona ciutat