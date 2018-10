Teo Cardalda: "No sé lo que sucedió en los 80, pero fueron irrepetibles"

Tras superar sus diferencias con Pablo Novoa, la formación completa de Golpes Bajos vuelve para homenajear a su vocalista, Germán Coppini, fallecido en 2013.

Será la primera vez que, tras 30 años de ausencia, Teo Cardalda, Pablo Novoa y Luis García, suban juntos a un escenario.

Cardalda asegura que "todas las condiciones se han alineado" para aceptar la oferta de los organizadores del Iberia Festival, de Benidorm (Alicante), y volver a tocar para disfrutar.

En los últimos tiempos, el escritor Xavier Baliño ha publicado un libro sobre la banda y el cantante Iván Ferreiro ha publicado un nuevo álbum basado en sus canciones. Por ello, cuenta, decidió regresar.

Con Teo Cardalda hemos repasado la vigencia o ese eterno "revival" de la música y de las bandas de los 80. A su juicio, fue una época "irrepetible", en la que no puede decir exactamente que sucedió, pero en la que terminaron surgiendo grupos "tremendamente diferentes y tremendamente solidos" en los que se mezclaba "la inocencia y el atrevimiento absoluto". Fue una "época de gran creatividad y desparpajo", añade.

Tras la actuación de Benidorm -en la que compartirán escenario con músicos como Iván Ferreiro, Sole Giménez, Javier Ojeda, Pepe Begines, Mercedes Ferrer o Nacho Campillo-, los componentes de Golpes Bajos no descartan realizar nuevos conciertos en nuestro país. No obstante, de momento, no quieren meterse mucha presión, así que, dice Cardalda, esperarán a ver lo que sucede en el Iberia Festival.

Esta ha sido nuestra conversación con Teo Cardalda en Hoy por Hoy Alicante: