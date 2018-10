Castrillo de la Vega ajusta la alineación de su travesía de la N-122

El Ayuntamiento de Castrillo de la Vega abre un período de exposición pública de un mes sobre dos modificaciones puntuales de las Normas Urbanísticas de este municipio, que ha promovido el propio Consistorio. La primera de ellas afecta a la travesía urbana de la Nacional 122 en su margen sur y tiene como objetivo principal poder adaptarse a la realidad y evitar incongruencias entre la situación topográfica de las parcelas que limitan con la carretera y las alineaciones que señalan estas normas, que se aprobaron en 2005. Eliminar estas incongruencias y desbloquear el otorgamiento de licencias en las parcelas objeto de la modificación, haciendo posible la nueva construcción, rehabilitación o ampliación del frente urbano en la travesía, es lo que se pretende con esta medida. Y es que el Ayuntamiento ha venido comprobando en el momento de informar las correspondientes licencias en algunas parcelas que lindan con la carretera que existían grandes diferencias entre la realidad catastral y la marcada en las Normas en lo relativo al límite parcelario.

“En el caso de una de las manzanas estas diferencias llevan en la práctica a que sea necesario regularizar cada parcela mediante cesiones, compra-ventas o expropiaciones, a lo marcado en la normativa sin que se consiga un beneficio palpable para la realidad urbana del tramo de travesía”, señala el expediente, que se puede consultar en la página web municipal de Castrillo de la Vega. El documento explica también que “la existencia que marcan las Normas de una franja de suelo entre las parcelas privadas y la carretera, de ancho y dimensiones variables, que no pertenece a los vecinos, ni tampoco es un viario público, está generando un bloqueo urbano (los particulares no pueden ocuparlas porque no tienen la propiedad pero tampoco pueden construir legalmente porque no se ajustan a la alineación definida que en muchos casos impide retranquearse)”

La otra modificación se refiere a la alineación oficial de una parte de la parcela donde se encuentra el propio Ayuntamiento para adaptarse a la realidad física y catastral que difiere de la marcada en la cartografía sobre la que se realizaron las Normas y que no reflejaba un patio que hay en las traseras de este edificio, lo que también implica un problema para una vivienda colindante.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy el anuncio de estas modificaciones urbanísticas, que estarán expuestas durante un mes en el que se podrán presentar alegaciones.