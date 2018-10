Villafranca no tira la toalla y pedirá más informes sobre el monolito de Tejeira

El alcalde de Villafranca reconoce la sorpresa de haber conocido por esta emisora el informe de la Junta que desinfla la versión de un catedrático de la Universidad de Valladolid sobre la localización de un menhir en la localidad de Tejeira. El regidor no entiende, primero que no les haya llegado al ayuntamiento, y segundo que dos técnicos de patrimonio puedan llegar a conclusiones tan dispares. José Manuel Pereira no escondía su desilusión.

En todo caso, Pereira intentará mantener una reunión con el director de Patrimonio de la Junta y también buscar más opiniones de expertos porque, reconoce, habían puesto todas sus expectativas turísticas en esta localización que les convertía en punto de referencia del neolítico.