Jóvenes por la igualdad

El programa A vivir que son dos días Euskadi ha querido testar la opinión que los jóvenes vascos tienen en torno a la violencia de género. Para ello, ha citado a tres estudiantes del Instituto Usandizaga de Donostia. Estudian Ciclo Superior de Diseño en Gráfica Publicitaria y están colaborando con el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián en la campaña contra la violencia de género del próximo 25 de noviembre.

016 Teléfono de Atención a las Víctimas de Violencia de Género 900840111 Servicio Especializado para Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Clara Schmidt, Sofía Cuchillero y Iulen Odriozola están trabajando en la elaboración de una serie de carteles en los que, bajo el lema Si no hay sí, es no, buscan transmitir un mensaje de igualdad y una reivindicación de respeto hacia las mujeres. En Cadena SER Euskadi, han podido compartir reflexiones con Frinée Moreno, socia y cofundadora de la agencia de publicidad Labox, de Vitoria-Gasteiz. Según Moreno, una campaña de estas características es "algo complejo" y recomienda a los jóvenes tener muy en cuenta los matices y el contexto en el que se desarrolla.

Para Sofía Cuchillero "el de la violencia machista es un tema actual que está implementado en la sociedad, por eso nos interesa", explica. Clara Schmidt sostiene que "hay gente que trata de justificar que si no se dice que no es que sí, pero queremos reflejar que, si no hay consentimiento de parte de las dos personas, sigue siendo que no. Debe haber un consentimiento hablado". Iulen Odriozola matiza que, para acometer la campaña, utilizarán dichos populares con los que hacer llegar el mensaje, sobre todo a los hombres, "porque ellos son al final los que tienen la responsabilidad de no cometer ningún acto de violencia de género".

En lo que va de año, tres mujeres han muerto asesinadas por sus parejas u exparejas en Euskadi, 42 en los últimos 16 años. 016 es el número de Atención a las Víctimas. No deja rastro en la factura pero se debe borrar del terminal.