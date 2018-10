Cervera: "Cada día estoy más convencido de lo que hago"

El Cádiz jugará mañana frente al Exremadura con la intención de romper la mala racha de resultados que le tienen peleando en la parte noble de la clasificación. Los amarillos se miden al colista del que le separan solo dos puntos, de ahí la importancia de lograr ganar para poner más tierra de por medio pero, sobre todo para sumar para dar tranquilidad a un entorno que ya comienza estar intranquilo.

Álvaro Cervera comparecía ante los medios en la mañana de hoy para analizar el choque en tierras extremeñas. "Llevamos mucho tiempo sin ganar y todo lo que no sea ganar no vale. Ahora lo que valen son los resultados y solo vale ganar". Lo queda claro es que la mala racha de resultados no altera el plan del entrenador. "Cada día estoy más convencido de lo que hago porque cuando no me sale el equipo va mal. Tengo las ideas claras, es verdad que no están saliendo. Y cuando salgan volverán a ir bien las cosas".





El Cádiz va sumandos efectivos pero el entrenador puntualiza que "hemos recuperado jugadores y hemos entrenado bien. Hemos recuperado lesiones, no físicamente. Sergio Sánchez está entrenando con nosotros y lleva dos días normal. Los jugadores se recuperan de la lesión, pero tienen que estar a un mínimo nivel físico".

Uno de los principales problemas del equipo está siendo la fragilidad defensiva ya que encaja con más facilidad que en temporadas anteriores. El entrenadar cree que "con pocas veces que llegan nos marcan. Defensivamente el otro día estuvimos bien. Nos crearon dos ocasiones, la del gol y la del final". Los amarillos están sufriendo por el costado zurdo por donde se han encajado los tres últimos goles. Sorprende que a pesar de eso, Matos haya sido titular en todo momento. "En la banda izquierda tenemos un problema. Brian puede entrar , pero con él ya teníamos ese problema. Cuando tenemos un problema intento solucionarlo, no cambiar de jugadores".

El Cádiz puede incorporar un jugador para sustituir a Juan Hernández, lesionaod de larga duración. Radio Cádiz ya avanzaba el interés en Samu García y en Javi Guerra. El entrenador reconocía que "se está trabajando en poder incoporar un jugador ofensivo en los próximos días".