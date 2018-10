El Cabildo Catedral adquiere un cuadro sobre los patronos del pintor Riedmayer

El Cabildo Catedral ha adquirido un cuadro del pintor alemán afincado en Cádiz en el siglo XVIII Francisco Javier Riedmayer. En próximas fechas también se presentará otro cuadro de temática mariana que estaba presidiendo un templo actualmente en ruinas y del que todavía los canónigos no quieren dar detalles.



El cuadro representa a los Santos Patronos Servando y Germán y estaba en poder de un anticuario de Ronda, no presidía ningúna iglesia según cree el deán del Cabildo, Ricardo Jiménez "pienso que pertenecía a una devoción particular de una familia gaditana, no a un templo" el presidente del Cabildo espera que el cuadro se pueda presentar el domingo 21 de Octubre tras la misa de 12 en la propia Catedral, teniendo en cuenta que la festividad de los patronos es el día 23 de Octubre.

Riedmayer era un pintor de origen aleman afinacado en Cádiz desde finales del s. XVIII, gran parte de su obra se trasladó a la América hispana donde adquirió cierto renombre.