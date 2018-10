El Jimbee Cartagena buscará la segunda victoria consecutiva ante Valdepeñas

El sábado a las 13:15 el Jimbee Cartagena buscará su segunda victoria consecutiva, la que sería la tercera en liga, ante Valdepeñas, uno de los equipos que están en la zona de descenso, en el Quijote Arena de Ciudad Real. Los rojiblancos, que cuentan con la única baja de Ique, que fue expulsado ante Osasuna Magna, sí pueden contar con Rahali, que está recuperado del golpe que sufrió en el último partido.

Los cartageneros afrontan el choque con un plus de confianza tras remontar el último encuentro en el reestreno del Palacio de los Deportes. Los de Guillamón tienen una ocasión de oro para presentar en firme su candidatura al playoff.

En cuanto al Valdepeñas, se trata de un recién ascendido a Primera División, con una de las aficiones más entregadas de España, pero, que se encuentra ahora mismo en el exilio. Al igual que otros equipos como Jaén Paraíso Interior, que ha tenido que dejar La Salobreja, o el propio Jimbee Cartagena con el Wsell de Guimbarda, el FS Ciudad del Vino ha tenido que dejar su pista y trasladarse al Quijote Arena, en la localidad vecina de Ciudad Real. Un moderno pabellón que se diseñó como casa para el BM Ciudad Real pero que con su desaparición quedó en desuso.

El objetivo valdapeñero es no perder la categoría y actualmente se encuentran en puestos de descenso. Aún no conocen la victoria y solo suman un punto, cuando empataron en Peñíscola, mientras que han perdido mientras que han perdido contra Levante, Jaén y ElPozo. En el cuadro vinícola destaca especialmente José Ruiz, ex de ElPozo, y que llegó a ser mejor cierre de la LNFS en el conjunto charcutero. También tienen experiencia en la máxima categoría hombres como Carlos Muñoz, Mimi o Thiago Cabeça. Ninguno de sus jugadores ha vestido la elástica cartagenera a lo largo de su carrera.