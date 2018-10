Desahucios en Añaza: 179 familias bajo la amenaza de ser desalojadas

Son ciento setenta y nueve familias del barrio de Añaza las que se encuentran bajo la amenaza de ser desahuciadas. A las advertencias realizadas esta semana por parte del alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, se le han unido las del presidente del Cabildo, Carlos Alonso.

De esta manera, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno autonómico han pedido a Banco Santander que se paralice cualquier actuación que pudiera estar encaminada al desalojo de los vecinos: "lo que ha sucedido es que el banco estaba forzando la ruptura de los contratos de arrendamiento. Nosotros tenemos un acuerdo que establece que no podemos trabajar comercialmente con aquellas entidades que practican desahucios a personas que tienen una situación complicada", ha aclarado Alonso en la SER.

A las familias a las que les ha llegado la orden de desalojo y las que ya han abandonado las viviendas se suman también las que esperan una notificación inminente. Es el caso de Sonia (nombre ficticio), a quien, después de dos contratos por el cómputo de ocho años, no le renuevan el arrendamiento: "se me caducó el uno de julio y me han seguido cobrando cada mes. No tengo contrato, y cuando llamo nadie me da una respuesta".

Según datos revelados por el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios aumentaron un doce por ciento en Canarias, en términos interanuales, durante el segundo trimestre de 2018, alcanzando un total de 1.110 ejecuciones bancarias.