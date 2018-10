El Iberostar Tenerife presenta a Gillet

El nuevo jugador del Iberostar Tenerife, Pierre Antoine Gillet, fue presentado en la mañana de este jueves en la sala de prensa del Santiago Martin por parte del director deportivo de la entidad, Aniano Cabrera. El jugador belga, quien ya disputó sus primeros minutos con los tinerfeños en el encuentro de Champions el pasado martes, destacó sus primeras horas como jugador tinerfeño; "Me he encontrado un grupo fantástico, me están ayudando pero no sólo dentro de la pista, sino también fuera de ella para que la adaptación sea lo más rápido posible".

El ex jugador del Chalon francés, destaca por su buen lanzamiento de media distancia, pero cree que puede ayudar en varias facetas a sus nuevos compañeros: "Me encontré mejor de lo esperado. Soy consciente que puedo dar mucho más, pero para ser mi primer partido y llevar pocos dias en la isla, salió mejor de lo que esperaba", comentaba.

Al cuestionarle por la rivalidad deportiva que tendrá con Tim Abromaitis por hacerse con minutos en la posición de "4", el ex de Chalon afirmaba que incluso pueden jugar juntos, "Por la manera de jugar de ambos y del equipo, creo que hasta podemos jugar en algún momento del partido juntos, seguro que es posible que hasta haya partidos que podamos coincidir, Tim lleva varios años aquí y conoce perfectamente como es el club".

La entidad que preside Félix Hernández aprovechó la presentación de Gillet (llevará el dorsal 31), para comunicar que el CB Canarias cerrará la campaña de abonos con 3.755 abonados.