Vuelven Vicente y Borja Valle

Vicente y Borja Valle son las principales novedades del Deportivo para el partido de mañana ante el Elche. Natxo González ha dado a conocer una lista de convocados a la que retornan ambos jugadores, además de Pedro Sánchez, ausente en los últimos compromisos por decisión técnica. Se quedan fuera de la lista Dubarbier y Fede Cartabia por lesión, además de Gerard Valentín y Bóveda por decisión técnica. Didier Moreno se pierde el encuentro al estar convocado por la selección colombiana y Quique González lo verá desde la grada por sanción.

Luego de su ausencia ante el Málaga Vicente vuelve a una convocatoria tras superar sus molestias musculares. El centrocampista canario se ha convertido en una pieza clave en el equipo de Natxo González. El propio técnico avanzaba el pasado domingo que harían todos los esfuerzos posibles por recuperarle para el partido de mañana. No es la única buena noticia de un equipo que también suma a Borja Valle, tras haber perdido al delantero en los últimos cinco encuentros.. El berciano se lesionó en un pie en el encuentro ante el Tenerife de la tercera jornada y no ha podido disputar un solo minuto desde aquel 1 de septiembre. El alta llega en el momento ideal, debido a la ausencia de Quique González por sanción. Borja Valle y Christian Santos se disputan su puesto en el once titular, aunque el venezolano parece partir con ventaja, debido a la prolongada ausencia y a la consiguiente falta de ritmo de Valle.

En lo tocante al resto de la convocatoria destaca la ausencia de Eneko Bóveda, al que parece que ha adelantado el italiano Somma como tercer central en la lista.

El Elche llega a A Coruña esta noche y se entrenará mañana a las 10 en Abegondo. Los ilicitanos arrastran las bajas de Kaba, su máximo artillero con seis goles, además de Francis (cedido por el Dépor) y Alexander González e Iván Sánchez por lesión.