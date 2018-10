Santalices: "A Feijoo no le queda más remedio que volver a presentarse"

El presidente del Parlamento Gallego se muestra convencido en declaraciones a la Cadena SER de que Feijoo volverá a ser candidato a la Xunta en las elecciones autonómicas de 2.020. Miguel Santalices no tiene ninguna duda... Cree que al presidente de la Xunta no le queda más remedio que presentarse de nuevo a la reelección... Galicia lo va a necesitar, dice Santalices, y Feijoo no le va a fallar......."eu creo que non lle queda mais remedio; non lle queda mais remedio porque Feijoo débese a Galicia; eu sempre acertei nos pronósticos de Feijoo, eu creo que ademais é bo. Feijoo ten unha caracterísitica que é que el sempre antepuxo Galicia por riba de todo: Feijoo se hai un momento en Galicia o vai a necesitar eu sei seguro que el vai a dar o paso e Galicia vaino necesitar e ¿Por qué?... porque por diante temos o Xacobeo e o Xacobeo ten que estar ben organizado, con ese asunto non se pode xogar e o Xacobeo é cousa doutro mandato"

Miguel Santalices tiene muy claro cuál será el futuro de Feijoo. En la SER, ha hecho un llamamiento a la clase política para que actúe con mayor moderación. De entrada, le pide al alcalde de Vilanova que se disculpe por haber llamado chacha para todo a Carmela Silva..." eu non teño inconvinte en pedir disculpas cando me equivoco e o fago moitas veces e me equivoco moitas veces e non teño ningun inconvinte en pedilas. Eu dende logo si pediría disculpas e tamén eu pido que líderes, por exemplo, o líder de Vigo, o alcalde de Vigo debería de pedir disculpas tamén por determinadas expresións que utilizar con determinada frecuencia". Santalices dice que no hay nada más digno que pedir disculpas y añade que siempre se está tiempo para hacerlo.

El presidente de la cámara gallega es partidario además de desterrar determinados comportamientos y expresiones del debate parlamentario. Afirma que la gente en la calle espera un comportamiento normal de los diputados y no le gusta que se amparen en su inmunidad parlamentaria. Santalices cree que no se pueden decir cosas que no reflejan la realidad o proferir expresiones que atentan contra la dignidad de otros diputados o de otras personas. Caso aparte son a su juicio las referencias continuas al franquismo porque que considera que le cae a todos muy lejos y lo mejor, dice, es tirar para adelante. En este punto recuerda las palabras del ex- presidente de Uruguay, Jose Mújica, que dice que no se construye pisando sobre los muertos. En todo caso Santalices apuesta por una confrontación política y un debate abiertos entre parlamentarios que no tengan "mandíbulas de cristal", que lo mismo que dan sepan recibir.

Asegura por otra parte que el debate sobre el estado de la autonomía ha sido útil, con acuerdos de calado con el PSOE sobre la conferencia de presidentes o la reforma del Senado... Y reconoce que es baltarista hasta la médula, no lo oculta porque es bueno reivindicar el origen político...