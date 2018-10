Gonzalo Caballero: "El resultado de las primarias será inamovible"

El secretario general de los socialistas gallegos cree que las primarias para la elección de candidatos, tanto para las municipales como para las autonómicas, son la mejor opción. En decalaraciones a la SER, Gonzalo Caballero rechaza las sospechas de algunos sobre un intento de blindar su propia candidatura para las elecciones de 2020... pero añade que lo que decida la militancia entre el 18 y el 25 de noviembre será inamovible...." o que saia deste proceso vai a levar a este partido non soamente a candidatura senon que esperemos o leve a un cambio político en Galicia e que o consigamos entorno dun PSdG forte con todos os deberes orgánicos feitos, deste xeito imos a evitar ter que facer primarias noutos tempos porque a verdade que o tempo político e limitado e facer as primarias autonómicas antes das eleccións municipais era mais complexo; facelas xustamente despois, nun período no que igual hai que negociar gobernos ou plantexar gobernos despois das municipais era complexo e polo medio temos unha axenda incerta a nivel de estado."

Gonzalo Caballero señala que antes la elección del candidato a la Xunta se hacía muy pegada a la cita electoral y no con muy buenos resultados. El apuesta por una agenda electoral propia que permita, dice, ilusionar y motivar a la militancia y al electorado. Dice también que hay que estar preparados porque aunque quedan dos años para las autonómicas, el escenario electoral es muy incierto, puede haber generales en cualquier momento y también en cualqueir momento Feijoo puede convocar elecciones. Caballero afirma que tiene como secretario general del partido en Galicia el doble compromiso de no fallarle a los militantes que lo apoyaron y sobre todo a la ciudadanía gallega. El lider socialista asegura que tiene encuestas que indican un cambio de ciclo en la politica gallega.. En su opinión Feijoo ya esta amortizado.

Sobre las primarias a las municipales, Gonzalo Caballero no descarta que en algunos sitios se utilice otro sistema, aunque no quiere mojarse sobre la situación en algunas de las ciudades, como Santiago, A Coruña o Ferrol, prefiere dejar la elección en manos de las agrupaciones aunque trata de convencer a todos sus compañeros de que las primarias sirven para reforzar liderazgos..." primarias como regra xeral pero pode haber especificidades nalgun caso. A min a verdade é que me gustan as primarias e creo que os candidatos saen, saimos fortalecidos cando saimos dun proceso de primarias, polo cal eu tamen animo os compañeiros que queren optar as candidaturas a asumir que participar nun proceso de primarias ya dan un pulo de lexitimidade e democracia"

Gonzalo Caballero dice que ve al partido en Galicia muy fuerte, muy recuperado y muy reconstituido gracias al impulso que dá la presencia de Pedro Sánchez al frente del gobierno y añade que lo importnate de cara a las municipales es acertar a la hora de elegir a las personas que serán referentes porque las primarais, sentencia, unen entorno a la libertad de voto.