Masegosa, que pierde a Álex Colorado por lesión, no se fía del colista

El viernes a las doce del mediodía en Chapín llega el primer derbi jerezano de esta temporada en Tercera División. El Xerez DF, con la moral por las nubes tras la contundente victoria en el Alfonso Murube ante el Ceuta, recibe a un Guada que sigue, a pesar de haber logrado el pasado domingo su primer punto en la clasificación, en horas bajas.

Los xerecistas, quintos en la tabla con los mismos puntos que el cuarto, el Betis Deportivo, juegan dos ex futbolistas del Guadalcacín, el delantero Javi Tamayo y el centrocampista Rodri y en el equipo pedáneo, juega Regalí, centrocampista cedido por el XDFC que se perderá el derbi del viernes por lesión y por la cláusula en el contrato de cesión que le impide enfrentarse al equipo xerecista.

El Guada no debe causarle muchos problemas al equipo de Pepe Masegosa, pero el técnico sevillano hace bien en no fiarse, porque "el peor error que podemos cometer es tener un exceso de confianza. Veo a mi equipo con potencial para ganarle al Guadalcacín, pero si tenemos un exceso de confianza nos puede ganar cualquiera. Tenemos que hacer un partido muy serio y mantener la misma actitud que en Ceuta".

Con dos partidos en prácticamente 48 horas, Masegosa podría optar por realizar cambios en el once para dar descanso a jugadores que han disputado más minutos, “pero primero vamos a sacar adelante el partido frente al Guadalcacín y luego ya veremos si tenemos que hacer rotaciones. Este partido hay que ganarlo y luego pensaremos en el Algeciras. Ante el Guadalcacín disputaremos tres puntos que tienen el mismo valor que los tres de Ceuta, aunque eso no quiere decir que no vayan a salir de inicio futbolistas que no han jugado mucho hasta ahora".