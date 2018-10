"No puede volver a pasar. En casa tenemos que salir a devorar al rival, a hacerlo sentir pequeño". Antonio Martínez marca el camino de lo que debe hacer la Cultural en su vuelta al Reino de León, su fortín en las últimas dos temporadas y que, sin embargo, en el regreso a la Segunda B parece haber perdido efecto. El equipo leonés suma dos derrotas seguidas en su feudo y, tal y como señaló este jueves el capitán, es el momento de plasmar "nuestra actitud, nuestra inciativa, nuestra plantilla..." reconociendo que "somos un club al que no vale ganar, se nos exige más y debemos hacerlo porque desde que juego al fútbol, en relación plantilla-categoria, es la mejor en la que he estado".

Está muy alto el listón que se autoimponen cuerpo técnico y futbolistas, que extraen una positiva lectura de los malos momentos vividos hace dos semanas cuando Víctor Cea estaba en cuestión. Según el centrocampista madrileño, "no voy a ser cínico y decir que ha sido bueno que nos haya ocurrido, pero creo que hemos dado el paso al frente y el equipo ha sido fortalecido en una situación que no era fácil" y apela "a la humildad para disfrutar más de las victorias".

Uno de los temas de actualidad es la necesidad interna de unir juego a los resultados, pero, ¿qué es jugar bien para esta Cultural? "En base a esta plantilla lo entendemos como llevar la iniciativa, meter al rival en su campo, crear muchas ocasiones y, como prioridad, dejar la portería a cero". Martínez es uno de los jugadores llamados a repetir en el once inicial tras la convincente respuesta en los últimos desplazamientos, pero apela a no olvidar los buenos minutos que otros compañeros realizaron en el primer tramo del choque ante el Castilla donde, señala, "debíamos ir ganando por más de un gol".