"Voy a pelear por estar en el once", José Carlos Lazo

É un dos albivermellos que a afección pide a berros ver máis sobre terreo de xogo. É José Carlos Lazo. O de Sanlúcar de Barrameda ten demostrado a súa eficacia e eficiencia cada vez que sae dende o banquillo. As estatísticas non enganan, setenta minutos xogados en seis encotros e tres goles anotados. Para o partido contra o Tenerife soa o seu nome con forza para facerse un oco no once titular.

O propio Javi López aseguraba ao remate do partido do Elche que Lazo "es un jugador que nos esta aportando siempre cosas cuando sale y nosotros también tendremos que plantearnos cosas". Lazo, non perde a esperanza e asegura que peleará por acadar a titulariedade.

- No partido contra o Elche, de novo, volves saír do banquillo moi enchufado e disposto a revolucionar o marcador. Parece que xa é unha tónica habitual en ti, xogar e anotar.

- La verdad es que estoy feliz con los tres goles que ha metido, pero lo importante es seguir sumando minutos y aportar al equipo lo máximo posible para intentar colarme en el once.

- Ese gol ademais de ser especial, coma todos os goles que se marcan, foino ainda máis ao estaren dedicado a Lueko.

- Sé que lo está pasado mal. Es una lesión difícil ( el tendón de Aquiles) y creo que todo el equipo debemos mandarle toda nuestra fuerza. Así que sí, el gol tenía que ser para él. He hablado con Serge, está bastate bien, dentro de lo posible, y ahora está en Sevilla con su novia y tomando el solecito (ríe)

- Se segues ao ritmo que vas poderás adicarlle moitos máis goles. Setenta minutos xogados en seis partidos e tres goles.

- Estoy feliz. Lo que cuentan son los goles, si marco voy a estar feliz. Voy a seguir trabajando por estar en el once inicial, pero si no lo estoy voy a seguir dando lo mejor de mi revolucionado los partidos desde el banquillo, que es un poco nuestra misión.

- Non sei se segues moito as redes sociais, pero a afección lucense quere que estés

- Si, los leo, los escucho...pero la decisión final está en la mano del míster. Los de fuera no mandan.

- É a primiera tempada que pasas no CD Lugo. Como te estás a acoplar aos compañeiros?

- Es el equipo perfecto para seguir creciendo y mejorando. Los compañeros son brutales y hay mucha química entre todos.

- Xa mediado case o mes de outubro, tempo para facer balance

- El balance es positivo. Estamos bien aunque nos falta un poco más de gol porque no estamos teniendo esa suerta pese a tener tantas ocasiones. Es pronto y yo creo que poco a poco llegarán.