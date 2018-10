La portavocía de Clara Serra es "una solución transitoria"

La diputada Clara Serra se ha estrenado este jueves como portavoz de Podemos en el Parlamento madrileño. Desde ahora, ocupa el escaño que abandonó Lorena Ruiz Huerta, que dimitió este lunes por sus desavenencias con Podemos. Serra asume la portavocía, "teniendo en cuenta lo solicitado por el grupo parlamentario", que acordó su nombramiento por unanimidad, pero lo ejercerá como "una solución transitoria", según han explicado a la SER desde la Dirección de Podemos de la Comunidad de Madrid. Ese nombramiento deberá ser ratificado por el Consejo Autonómico Ciudadano - para que el que aun no hay fecha-. La intención del partido es celebrar ese cónclave cuando haya un acuerdo firme sobre la mesa.



La formación que dirige Ramón Espinar aclara que no quieren imponer nada, respetan el acuerdo de su grupo parlamentario, pero no necesitan un acuerdo más amplio que pasa por "reestructurar la dirección del grupo parlamentario", añaden estas fuentes de la dirección de la formación morada. Esos cambios pasarían por incluir en la actual dirección a personas afines a Ramón Espinar - actualmente solo está María Espinosa-, y no descartan que haya cambios en la presidencia del grupo parlamentario, que actualmente ostenta Mónica García, diputada incluida en la lista electoral de Íñigo Errejón.



Podemos justifica estos cambios para dar un impulso a la carrera electoral de 2019. Quieren aprovechar la salida de Lorena Ruiz Huerta para activar ya su hoja de ruta de cara a las elecciones autonómicas.

Seguir leyendo