Herrero: "Queremos cobrar. ¿La forma? No sé si es legal o no, pero cobrar"

Los impagos en el Real Murcia siguen acrecentando la preocupación en el club. A las nóminas de los empleados, que alcanzan las 4-5 en muchos casos, se le suma también la de los futbolistas. El último comunicado de Víctor Gálvez ha despertado más inquietud si cabe. Manolo Herrero afirmaba que no lo había leído, pero tiene bien claro que "lo que queremos es cobrar. ¿La forma? No sé si es legal o no, pero lo que necesitamos es cobrar. Sobre todo la situación de los empleados".

La falta de pagos, pese a que el comunicado afirmaba que la relación es buena con Royalverd (empresa encargada del mantenimiento de los campos), influye en un factor tan básico como es la superficie de entrenamiento. El técnico del Real Murcia hacía un llamamiento: "Hay que mejorar las instalaciones, necesitamos la resiembra para que en invierno tengamos los campos en las mejores condiciones".