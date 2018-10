La #Tuithistoria de Javi Ruiz

Tuithistoria camarera

La camarera es rusa, me dicen. O de cerca, pienso yo, porque sólo por el aspecto y el habla es muy dificil diferenciar un kazajo, de un estonio, de un ruso o de un ucraniano.

El caso es que del este. Y debe ser su primer día en el trabajo, en España y quien sabe, en el mundo entero.

No se entera de nada. Atiende muy atentamente valga la redundancia. Te mira fijamente a los ojos. Muy fijamente. Pero no se entera. Entre las bromas, el bullicio, las bromas otra vez, las risas, las marcas de alcohol y etc no me entero ni yo de lo que estamos pidiendo.

Le digo que quiero un gintonic. Me mira. Lo apunta. Y le digo: ¿Qué ginebras tenéis? Y me dice "muchas". Después se produce entre nosotros dos un atronador silencio, como si todo el bar hubiese tirado la copas al suelo. Le digo: "si quieres voy a la barra y miro cual quiero". Ella no me entiende y me ve levantarme hacia la barra. Allí le señalo a su compañero la bebida que quiero. La chica ya no pasa otra vez por nuestra mesa hasta que trae las copas en perfecto estado. Vocalizo mucho el "gracias" para que ella pueda entender bien que a la vez le estoy diciendo una frase más amplia que quizás no entendería: "ánimo con estos primeros días y suerte para ti que estás en esta aventura tan lejos de casa".