O Bolo y a Baixa Limia figuran entre los mejores lugares de Galicia para vivir

As Terras do Bolo y del Val do Bibei en la provincia de Ourense, se encuentran entre las zonas con las zonas con mayor aptitud climática para vivir en la comunidad gallega. Así se desprende de un estudio en el que se realizaron 700 encuestas en Galicia para demostrar el clima ideal para la mayoría de los gallegos.

Conforme a los datos recabados, extraen que el clima ideal sería aquel con veranos con temperaturas suaves, muchas horas de sol y pocos días de lluvia, inviernos suaves y vientos flojos o escasos, así como una humedad media/baja.

En la provincia de Ourense, las Terras do Bolo y del Val do Bibei, así como algunas zonas de mediana altitud de A Baixa Limia son destacadas positivamente en este ránking debido a una elevada insolación, menor número de días de lluvia y veranos con temperaturas máximas suaves, por el efecto de la altitud.

En el otro extremo, los lugares con menor aptitud climática para los gallegos son las áreas de montaña, como ocurre en el Macizo de Trevinca o Cabeza de Manzaneda.