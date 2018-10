Absuelven a la mujer acusada de secuestrar a su hijo en Palencia

Una sentencia del Juzgado de lo Penal de Palencia absuelve a la mujer acusada de secuestrar a su hijo por no entregarle a su ex marido en el periodo navideño. La sentencia considera probado que la mujer actuó "en interés del menor". La resolución judicial concluye que "la acusada no ocultó al menor, que ha estado en el domicilio materno en todo momento. Y la acusada, además, desde esa perspectiva, pretendió modificar el régimen de custodia formulando dos demandas que dieron lugar a dos seentencias en instancias diferentes, estableciéndose finalmente el régimen de custodia compartida. La sentencia no es firme, y de hecho va a ser recurrida por el padre, según refleja El Norte de Castilla.

El fiscal solicitaba una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por cuatro años y seis meses por un presunto delito de sustracción de menores. La acusación pública entendía que la mujer decidió unilateralmente retener y no entregar el niño a su padre. No lo entregó en las navidades de 2015-2016, impidiendo al padre, según relataba el ministerio público, disfrutar de su hijo en la mitad del periodo navideño.