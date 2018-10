Denuncian que la Junta denegó el 76% de las becas para bachillerato y FP

En contestación parlamentaria a Fernando Pablos y Jesús Guerrero, portavoz y viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, la Consejería de Educación de la Junta ha reconocido que el pasado curso 2017/2018 solo concedió beca en la provincia de Palencia a 64 estudiantes de Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas, de las 266 solicitudes que se presentaron. Eso supone únicamente un 24 % del total. Según se apunta desde el PSOE, estos datos son sensiblemente inferiores a los que se han producido en el conjunto de Castilla y León, donde se otorgó beca o ayuda al 30 % de las solicitudes, 884 de 2.905 presentadas.

En la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista se solicitaban los datos de los últimos 5 cursos -entre 2013/2014 y 2017/2018-. Y contemplados en conjunto tampoco salen muy bien parados las y los estudiantes palentinos, puesto que se denegó la ayuda de la Junta a 662 peticionarios, el 68 % del total. Solamente obtuvieron la beca 314 o lo que es lo mismo el 32 %. El total de solicitudes fueron 976.

Y al igual que los datos del curso pasado si comparamos las concesiones en Palencia con las totales de Castilla y León en los cinco últimos años, hubo 5 puntos menos de concesiones en Palencia. El total de solicitudes en Castilla y León fueron 13.247 solicitudes y se concedieron 4.850 becas, el 37 %. Las denegaciones fueron el 63 %. Para los socialistas la causa de esta abultada cifra de denegación de becas y ayudas por parte de la Junta son las raquíticas partidas presupuestarias destinadas a estos fines. La Consejería de Educación mantiene desde hace cinco años las mismas cantidades en la partida correspondiente, que asciende a 512.000 euros anuales.

Ello provoca desigualdades e injusticias, puesto que se deniegan ayudas a pesar de cumplir los requisitos de la convocatoria y en función de la renta per cápita de cada solicitante se atiende hasta que se agota la partida. El resultado es que en el curso 2013/2014 el último estudiante que obtuvo beca en Palencia contaba con una renta per cápita de poco más de 5.000 euros anuales, mientras que en curso pasado 2017/2018 lo fue de torno a 3.000 euros. El resultado es una discriminación de muchos alumnos entre un curso y otro con situaciones económicas similares que ven como en un curso tuvo ayuda y en otro no. Y castiga a muchos solicitantes con condiciones económicas muy similares, o rentas claramente bajas y no consiguen ayuda porque se agota la partida.

El PSOE exige el aumento de la partida de ayudas y becas por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y la modificación de la convocatoria para poder garantizar la concesión de las ayudas a todas y todos los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas que cumplan los requisitos académicos y económicos.