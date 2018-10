Geroa Bai: "El Gobierno no ha tomado una decisión firme sobre la devolución del IRPF"

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, ha señalado que el Ejecutivo foral “no ha tomado todavía una decisión firme” sobre la devolución de lo retenido por IRPF en prestaciones por maternidad en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

El parlamentario ha indicado que Geroa Bai es partidario “de poner todo en el platillo de la balanza y no solo una única cuestión”, la que “interese, por motivos electoralistas, a un partido u a otro”.

Martínez ha incidido en que “este Gobierno no ha dicho mas que una cosa, que la sentencia del Tribunal Supremo no va contra la ley navarra”. “Desde luego, no me atrevo a decir que el Gobierno ha dado un no definitivo, creo que todo esto hay que analizarlo con prudencia y tranquilidad”, ha remarcado.

Por su parte, el regionalista Carlos García Adanero ha considerado que esa posible devolución “es una cuestión de voluntad política, evidentemente” y que “hay una afinidad de la sentencia con la situación de Navarra”. “En ese sentido, creemos que el Gobierno tiene que poner en la misma situación a las familias navarras que al conjunto de España”, ha remarcado.

Cuestionado por el hecho de que la ley pertinente fue aprobada con UPN en el Ejecutivo foral, ha matizado que fue “una proposición de ley foral y no un proyecto de ley del Gobierno”, si bien ha admitido que se apoyó.

Asimismo, la socialista María Chivite ha señalado que “la legislación navarra es una copia de la estatal en ese sentido” y, así, ha insistido en que la sentencia del Tribunal Supremo es “clarísima, exención de los permisos por maternidad”. También ha precisado que la modificación que se realizó en el 2012 es “una copia de la estatal”. Por ello, ha lamentado que “hasta que no haya una sentencia de una mujer navarra parece ser que no están dispuestos a ejecutar”, en referencia al Gobierno de Navarra.