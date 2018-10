Barkos niega falta de control en la Renta Garantizada

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha considerado "absolutamente inaceptables" las declaraciones del sindicato UAGN sobre que la Renta Garantizada está suponiendo un "freno" para encontrar trabajadores en el campo.

Además ha asegurado que "existe control" y que la Renta Garantizada "funciona" y ha añadido que "lejos de ser un obstáculo es un incentivo porque por primera vez incluye importantes estímulos de empleo".

En respuesta a una pregunta de UPN en el pleno de la Cámara foral, Barkos ha considerado "gravísimas e inadmisibles" las declaraciones realizadas por los responsables del sindicato agrario y ha censurado que "lo hicieron utilizando la plataforma que supone la primera representación de un sindicato de agricultores y ganaderos y, además, manchando el buen nombre de agricultores y ganaderos".

Asimismo, la presidenta ha asegurado que ella "no ha insultado a los agricultores ni ganaderos", sino que lo que ha dicho es que "no voy a aceptar afirmaciones de esas características", afirmaciones de "una estrategia que ya es muy vieja en Europa". Ha afirmado que "ni un solo euro de la Renta Garantizada va a ser malgastado" y que la escasez de mano de obra en el campo "también pasa en otras comunidades".

Otras reacciones



También ha contestado a una pregunta sobre este tema, en este caso de I-E, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, quien ha valorado que la Renta Garantizada "está cumpliendo con sobresaliente sus objetivos: mejorar la inclusión social y laboral de los colectivos con dificultades con más incentivos al empleo; proteger a las familias con hijos y reducir la pobreza; y reforzar los derechos de la ciudadanía sin eludir el control y el cumplimiento de las obligaciones".

Por contra, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha censurado que el Gobierno foral "no admite una crítica" y se ha preguntado "cómo se va a mejorar algo cuando todo funciona de maravilla". "Con ustedes no se puede mejorar", ha reprochado al Ejecutivo foral, quien ha rechazado este "modelo de subsidio y no de inclusión social".

En representación del grupos de Podemos-Orain Bai, Rubén Velasco ha cuestionado las palabras del sindicato UAGN y ha considerado que "no pueden ser tan irresponsables". "Qué poco se cuestionan las ayudas públicas a las empresas, pero cuánto las de las personas que peor lo están pasando", ha aseverado.

Por su parte, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado "lamentable y muy grave" el "ataque" del sindicato UAGN a la Renta Garantizada y ha defendido que se trata de "políticas eficaces en su objetivo central que es la lucha contra la pobreza".