Imanol Álvarez: "Creo que vamos a ganar en Canarias"

Imanol Álvarez tiene buenas sensaciones de cara al partido contra el Rocasa en Canarias. El técnico del SUPER AMARA Bera Bera habla claro, cree que se puede ganar contra otro rival directo en la lucha por el título de liga. Para ello contará con dos refuerzos de lujo, como Judith Sans y Silvia Arderius.

-Partido importante. "No se si puede definir todo pero esta claro que nos si enfrentamos dos favoritos así que es un partido importante".

-Rocasa fuerte en su casa. "Ellas confirman esos resultados que dicen que la liga es muy igualada pero en su casa se verá más el equipo fuerte que es".

-Pinchazo del Guardes. "Confirma que todo el mundo vamos a perder puntos y que la liga es más igualada que hace unos años y por eso hay que estar concentrado todas las semanas".

-Claves para ganar al Rocasa. "Creo que hay que hacer lo del otro día contra Castellón y hacerlo mucho mejor que el día de guardes. Porque a pesar de las bajas, defensivamente no estuvimos a la altura que se espera".

-Optimista. "Si llegáramos al final de la jornada no nos gustaría llegar a la jornada 6 con dos derrotas pero creo que el equipo viaja mejor que a guardes y creo Alf vamos a ganar, no me planteo otro resultado".

-Cómo están las jugadoras. "Por fuera se les ve bien aunque por dentro tendrán ese gusanillo, pero anímicamente les veo igual que en los primeros amistosos y eso es importante".

-Razonés para confiar. "Por cómo veo al equipo tras la victoria contra el Castellón y por cómo hemos entr nado en equipo puede estar cerca de su mejor momento hasta ahora y creo que mañana es un buen día para demostrarlo".