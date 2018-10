Radiografía al futuro txuri-urdin

-Supongo que estará disfrutando con toda esas cantidad de canteranos triunfando en el primer equipo que pasaron por sus manos...

Por lo menos igual que el resto de la afición, pero al final es un orgullo ver que esos chavales que han estado con nostors terminan llegando. Al final todo el trabajo que hacemos en la cantera es para que todos esos chavales puedan llegar arriba.

-¿De esta nueva generación quien ha pasado por sus manos?

Con Oyarzabal no he trabajado, tampoco con Gorosable. Pero con el resto sí he estado, en alevines, en infantiles, en cadetes, en el torneo del plus...

-Cuéntanos cómo eran, por ejemplo Sangalli...

Es fácil. Porque ahora le veis que tiene un carácter fuerte y que pelea por todo, pues con 12 años era igual, tenía un carácter indomable, no le gustasba perder a nada. Me acuerdo de una final del Plus contra el Villarreal que terminamos perdiendo de manera un poco injusta y no había manera de consolarle con un cabreo enorme. Si le hubieramos dejadop se pelea hasta con el árbitro. Tiene un caractér fantástico para el fútbol.

-¿Y qué me dice del hombre-gol Bautista?

Pues recuerdo que cuando llegó al club en infantiles no había manera de ubicarle en un puesto, le probamos de lateral derecho, mediocentro... Estaba sin definir su puesto. Hasta que al cabo de un mes a alguien se le ocurre ponerle de delantero centro y no se cansó de meter goles. Y ahí está hecho un fenómeno en una posición muy caro y difícil, para mí tiene un mérito doble.

-Hábleme de Zubeldia...

Ya se le veía de pequeño que iba a llegar. Era un jugador marcaba mucho una diferencia, físicamente era ya fuerte. Y se le veía que tenía un jugador de proyecto, y a día de hoy quiza sea el jugador que mas futuro pueda tener en el primer equipo.

-¿Aritz Elustondo pasó por sus manos?

No lo recuerdo, pero seguramente en algun momento habremos coincidido.

-Luego están los Illarramendi, Pardo...

Con Illarra es con la generación con la que primero tengo contacto. Es la primera que yo cojo. Pero estos ya tienen hecho un recorrido largo. Lo que más nos importa es la gente joven que intentan hacerse un hueco en el primer equopo, y a ver si lo consiguen.

-¿Qué consejos le da a esos jovenes potrillos?

Coincide que es gente que tiene cabeza. Pero está bien recordarles que estos es muy largo, que no se trata de hacer un buen partido y ya está. Ellos son conscientes de lo que es jugar en la Real. Decirles nada, simplemente que sigan haciendo lo que están haciendo, trabajando a dirario, y así la recompensa llegará.

-¿Ya veía que estos jugadores acabarían en el primer equipo?

Con los buenos es fácil acertar, lo complicado es trabajar con todo el grupo, con toda la generación, porque tienes 20 niños cada año. Y todos deben tener sus oportunidade.s Luego al final a base de trabajar siguen dando paso, pero a veces aciertas y otras te equivocas.