Ara mare

La tragèdia de Balears, de Sant Llorenç, ha tret a la llum una realitat evident: construccions en rambles i barrancs. Resulta sorprenent que opinadors, informadors... semblen haver descobert ara això. Què fou el càmping Las Nieves, en Biescas? Quantes vegades hem vist cotxes, cases, persones... arrossegades per l'aigua en rambles. Parlem molt de canvi climàtic, de tempestes més violentes, però no sembla importar, fins que arrepleguem cadàvers, que això és així perquè continuem aprofitant el lloc per on passa l'aigua per construir, construir i construir.