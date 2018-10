La ilustradora Ana Juan rechaza el premio de embajadora de la Comunitat

La ilustradora Ana Juan ha rechazado la distinción honorífica de Embajadora de la Comunitat Valenciana, concedido por la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre, al considerar que no es merecedora de ese galardón.

Esta distinción se creó en 2003 para reconocer y premiar la labor de aquellas personas y entidades que, por su especial arraigo con la Comunitat Valenciana, hayan contribuido notablemente al conocimiento, difusión y defensa de los intereses tanto generales como peculiares de esta tierra.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, anunció el pasado viernes, los galardonados de este año con motivo del Día de la Comunitat, entre los que citó a la valenciana Ana Juan, afirmando que es "una de las ilustradoras españolas con mayor reconocimiento internacional" y especialmente conocida en los últimos años por sus portadas para la revista New Yorker. Sin embargo, cuando el lunes se publicaron en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana los decretos con todas las distinciones no figuraba el referido a la distinción de Embajadora de la Comunitat, y de hecho, la ilustradora no estuvo el pasado martes en el acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat en el que se entregaron la treintena de galardones con la presencia, por vez primera, de un presidente del Gobierno.