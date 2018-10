O Marisquiño llega a su hora más decisiva

Estamos en un mes clave para la definición del futuro del festival de cultura urbana O Marisquiño que tiene que decidir antes del próximo 25 de noviembre su futuro, es decir, si la edición de 2019 se celebra en Vigo, o en otra ciudad española. Ese día tienen que haber comunicado a las tres Federaciones internacionales, la de Baloncesto (FIBA), Dirt Jump (FMB) y Skate (WCS) si cuentan con la cita española en el calendario o no.

Para ello, quieren reunirse antes de terminar el mes con las instituciones colaboradoras, entre ellas el Concello y muy especialmente Xunta de Galicia, que tiene que aclarar si mantendrá o no su apoyo al festival el año próximo. Fuentes próximas a la organización han confirmado que tras el accidente del pasado mes de agosto están buscando ubicaciones fuera del suelo portuario. Las mismas fuentes han confirmado que el accidente de As Avenidas no ha afectado al apoyo de los patrocinadores, sino más bien lo contrario, ya que algunos han aumentado sus contratos e incluso han entrado al menos dos nuevos sponsors hasta el momento.

La intención de la organización es que el festival se quede en Vigo, aunque hay que definir todavía, como decimos, el apoyo institucional para tomar esa decisión.