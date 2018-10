La primera final del curso

Novena jornada de liga y para no perder las malas costumbres de los últimos años, el Real Zaragoza ya juega finales. La dinámica con cuatro jornadas sin ganar es peligrosa, más cuando se trata de un equipo que aspira al ascenso y se ha visto descolgado de esos puestos. Los resultados mandan y también el fútbol, un fútbol que ha decaído en las últimas fechas con un Zaragoza, superado por sus rivales.

Idiakez y sus jugadores llegan este sábado a Soria para enfrentarse al Numancia con el 2 como único signo posible en la quiniela. Todo lo que no sea ganar en Los Pajaritos sería un duro revés y pondría en el disparadero al entrenador. En el club no se plantean una destitución, pero no hay nada más débil que un entrenador que no gana partidos.

En la búsqueda de soluciones se encuentra Imanol Idiakez. Esas respuestas que espera el entorno podrían pasar por el cambio de dibujo para reforzar el medio campo. Grippo apunta a volver por Perone en centro de la zaga, James en la medular por Zapater o Javi Ros, y Soro en lugar del lesionado Marc Gual.

El rival

El Numancia también llega con necesidad al partido en una situación similar al Real Zaragoza. Los sorianos han cambiado el banquillo con la marcha de Arrasate a Osasuna y la llegada de López Garai, que tendrá la baja de Dani Nieto y mantendrá hasta el último momento las dudas de Diamanka y Guillermo.