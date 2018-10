Escartín le pide a Lambán que "tome nota" y el PSOE responde "que negocie"

En Aragón, PSOE y Podemos coinciden en valorar el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. De momento, ahí terminan las coincidencias. En Aragón, la negociación de las cuentas de 2019 entre el Gobierno de Lambán y Podemos está ahora mismo bloqueada, y no parece que se vaya a desatascar. El líder del partido morado, Nacho Escartín, ha sido muy explicito: "esta mañana he dicho en redes 'toma nota, Javier Lambán', porque aquí le pusimos encima de la mesa 5 medidas superrazonables y menos ambiciosas que las que hoy se están anunciando en Madrid", como bajar los precios del comedor escolar, subir las ayudas del alquiler, aumentar las personas que trabajan en residencias y centros de día, asegurar que haya bomberos en todo Aragón y acabar con la injusticia y la rebelión ciudadana con el ICA, "y Javier Lambán todavía no ha respondido".

El portavoz socialista en las Cortes, Javier Sada, respondía a Escartín: "Lambán no tiene que tomar nota. Lleva meses diciendo que quiere un presupuesto con la izquierda" y le ha pedido al lider de Podemos "que pase de los tuits a la mesa de negociación, a sentarse y a arremangarse, a trabajar para llegar a un acuerdo con el PSOE" que "nosotros queremos".

El asunto que ha atascado la negociación, el Impuesto de Contaminación de las Aguas, sigue sin desbloquearse. De hecho, Podemos dejó de hablar del ICA cuando se conoció que este mes se han empezado a pasar los recibos de 2017 en Zaragoza.

Volviendo al acuerdo entre Iglesias y Sánchez, tanto el PSOE como Podemos en Aragón, han coincidido en destacar los aspectos sociales y económicos de ese pacto presupuestario. Escartín ha puesto el acento en el incremento del salario mínimo, y Javier Sada ha destacado la subida de las pensiones para 2019.

El futuro del carbón

En ese pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias también se plantea el desarrollo de un modelo de transición energética, un asunto del que estarán muy pendientes las comarcas mineras. Tanto Sada como Escartín esperan a ver cómo se desarrolla ese modelo, pero marcan las prioridades en esta transición. Según Sada, "lo que siempre se ha defendido es que la transición tiene que ser respetuosa con las zonas mineras y con el mantenimiento de la central térmica y del carbón". Para Escartín, "parece que no hay salida al carbón, no hay salida para una transición energética justa, y claro que la hay" como en Francia, con las energías renovables, ha remarcado.

Ley de Dependencia

El acuerdo de presupuestos entre PSOE y Podemos, además, contempla un aumento de 550 millones de euros en 2019 para la aplicación de la ley de la dependencia. Para Gustavo García, del Observatorio Estatal para la Dependencia, es un paso importante pero se queda corto, porque desde este observatorio ya han hecho calculos del dinero que sería necesario. "Supondría 715 millones de euros", ha incidido y se crearían 40.000 empleos directos en España. De ellois, 700 se crearían en Aragón. Al margen del impacto laboral, afirma que es una cuestión de justicia para estas personas que necesitan apoyo continuo para su actividad diaria.